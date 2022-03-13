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Подоляк о переговорах: россияне уже говорят не ультимативно, а слушают предложения Украины

rus.postimees.ee
Подоляк о переговорах: россияне уже говорят не ультимативно, а слушают предложения Украины
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Флаги России и Украины.
Флаги России и Украины. Фото: George Frey

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что представители РФ на переговорах уже говорят не ультимативно. Об этом он написал на своей странице в Twitter, пишет УНИАН.

"Для понимания. Представители РФ на переговорах уже не ультимативно что - то говорят, а внимательно слушают наши предложения", - заявил он.

Подоляк подчеркнул, что Украина не уступит свои позиции.

"Наши требования – окончания войны и вывода российских войск. Вижу, что есть понимание этого процесса и диалог", – подчеркнул советник руководителя ОП.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский о переговорах с Россией отметил, что 100% Украина победит, но доподлинно неизвестно, когда именно.

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