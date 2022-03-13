Подоляк о переговорах: россияне уже говорят не ультимативно, а слушают предложения Украины

"Для понимания. Представители РФ на переговорах уже не ультимативно что - то говорят, а внимательно слушают наши предложения", - заявил он.

Подоляк подчеркнул, что Украина не уступит свои позиции.

"Наши требования – окончания войны и вывода российских войск. Вижу, что есть понимание этого процесса и диалог", – подчеркнул советник руководителя ОП.