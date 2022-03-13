Подоляк о переговорах: россияне уже говорят не ультимативно, а слушают предложения Украины
Подоляк о переговорах: россияне уже говорят не ультимативно, а слушают предложения Украины
"Для понимания. Представители РФ на переговорах уже не ультимативно что - то говорят, а внимательно слушают наши предложения", - заявил он.
Подоляк подчеркнул, что Украина не уступит свои позиции.
"Наши требования – окончания войны и вывода российских войск. Вижу, что есть понимание этого процесса и диалог", – подчеркнул советник руководителя ОП.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский о переговорах с Россией отметил, что 100% Украина победит, но доподлинно неизвестно, когда именно.