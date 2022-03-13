Эстонских специалистов не было на обстрелянном полигоне в Яворове

В ночь на воскресенье российскими ракетами был обстрелян военный полигон в Яворове всего в 10 км от границы Украины с Польшей, в результате чего, по данным председателя Львовской областной государственной администрации Максима Козицкого, 35 человек погибли и 134 были ранены, пишет Rus.ERR.