В ночь на воскресенье российскими ракетами был обстрелян военный полигон в Яворове всего в 10 км от границы Украины с Польшей, в результате чего, по данным председателя Львовской областной государственной администрации Максима Козицкого, 35 человек погибли и 134 были ранены, пишет Rus.ERR.
Эстонских специалистов не было на обстрелянном полигоне в Яворове
Эстонских специалистов не было на обстрелянном полигоне в Яворове
Атташе по вопросам обороны Эстонии на Украине, полковник Вахур Мурулайд сообщил, что эстонских специалистов на полигоне в Яворове не было, передают радионовости ERR.
В Фонде поддержки военной медицины заявили, что в связи с большим числом раненых больницам Львова и окрестностей понадобится дополнительная помощь с медицинским оборудованием.
После инцидента военное руководство Украины снова обратилось к НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной или предоставить Киеву военную авиацию.