Российские войска готовят в Херсоне фейковый "референдум"

Российские войска, которые находятся в Херсоне, пытаются установить административно-полицейский режим в Херсонской области и уговорить депутатов Херсонского облсовета сотрудничать с ними. 44 депутата облсовета 12 марта поддержали обращение, в котором заявили, что никогда не признают попыток создать на территории Херсонщины "народную республику" и захватить часть Украины. Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что депутаты городского совета также не поддерживают попытки создания так называемой "ХНР". После того, как в город вошли российские войска, в Херсоне не прекращаются акции протеста против оккупации.