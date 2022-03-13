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В Украине погиб журналист New York Times

rus.postimees.ee
В Украине погиб журналист New York Times
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Война в Украине
Война в Украине Фото: Ekrānuzņēmums no video

В Ирпене в Киевской области погиб журналист New York Times, еще один сотрудник американского издания ранен, сообщает полиция Киевской области.

51-летний журналист американского издания The New York Times Брент Рено погиб, а еще один его коллега, также журналист из США, ранен.

Журналист рассказал о нападении. По его словам, они снимали беженцев из Ирпеня. Возле КПП по ним начали стрелять. Он видел, что Рено ранили в шею.

Как заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, журналистов расстреляли российские военные.

Брент Рено известен не только как журналист, но и как режиссер-документалист, лауреат премий Пибоди и Дюпон. Вместе со своим братом Крейгом он часто работал в «горячих точках» — он освещали войны в Ираке и Афганистане, землетрясение на Гаити, «арабскую весну» в Египте и Ливии, войну картелей в Мексике

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