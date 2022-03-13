Паэт: отношения с Россией могут стоить Сербии членства в ЕС

Некоторые зарубежные СМИ сообщили, что после запрета ЕС на использование российскими авиакомпаниями воздушного пространства ЕС, сербская авиакомпания Air Serbia удвоила свои рейсы с Россией и теперь помогает гражданам страны-агрессора добраться до ЕС в случае необходимости.

Аналогичное послание Ринкевичу ранее направил евродепутат от Эстонии Урмас Паэт, который заявил, что Сербия будет оправданно лишена статуса кандидата в члены ЕС, учитывая ее пророссийскую и пропутинскую позицию.

"В то время как все европейские страны проводят большие демонстрации в поддержку Украины и прекращения войны, Сербия, страна-кандидат в члены ЕС, проводит демонстрации в поддержку России и Путина", - написал Паэт в социальных сетях, отметив при этом, что Air Serbia - единственная крупная европейская авиакомпания, которая все еще летает в Россию".