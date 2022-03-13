Бывший генсек НАТО: Финляндия и Швеция могут вступить в альянс за один день

В интервью Radio Free Europe и Radio Liberty он сказал, что одобрение заявки может произойти всего за один день.

«Сейчас членство в НАТО отвечало бы интересам Финляндии и Швеции. "Окно возможностей" сейчас открыто. Путин сосредоточился [на другом регионе, на войне в Украине], но временное окно присоединения к НАТО может скоро закрыться», – отметил Фог Расмуссен.

По его словам, вступление Финляндии и Швеции в НАТО стало бы крупным поражением для России в нынешней ситуации.