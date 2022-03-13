На следующей неделе Вируский уездный суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения из тюрьмы 58-летнего океанолога Тармо Кыутса, приговоренного к трем годам лишения свободы за сотрудничество с китайской военной разведкой, сообщает Rus.ERR, уточняя, что ходатайство об УДО будет рассмотрено на заседании 15 марта.
Эстонский ученый, работавший на китайскую разведку, может досрочно выйти из тюрьмы
Эстонский ученый, работавший на китайскую разведку, может досрочно выйти из тюрьмы
Если судебная система Эстонии разрешит Кытсу выйти на свободу, то в течение испытательного срока к нем будет применяться электронное наблюдение.
Ученого Таллиннского технического университета Тармо Кыутса осудили в марте 2021 года: он был признан виновным в направленной против Эстонии разведывательной деятельности и приговорен к трем годам лишения свободы за сотрудничество с китайской военной разведкой.
Начало срока отбывания наказания исчисляется с 9 сентября 2020 года, океанолог был задержан в качестве подозреваемого.