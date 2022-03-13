Эстонский ученый, работавший на китайскую разведку, может досрочно выйти из тюрьмы

Если судебная система Эстонии разрешит Кытсу выйти на свободу, то в течение испытательного срока к нем будет применяться электронное наблюдение.

Ученого Таллиннского технического университета Тармо Кыутса осудили в марте 2021 года: он был признан виновным в направленной против Эстонии разведывательной деятельности и приговорен к трем годам лишения свободы за сотрудничество с китайской военной разведкой.