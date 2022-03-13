Юри Ратас ждет отмены коронапаспорта: "Это нужно было сделать намного раньше"

По словам Ратаса, Covid-паспорт вызвал большое напряжение в обществе. «В эти трудные времена отмена паспорта, безусловно, является очень долгожданным посланием для многих жителей Эстонии. Необходимо вернуть в общество всех людей, чтобы полноценное участие в общественной жизни было возможно без как справки о прививках, так и справки о перенесенном заболевании».

Напомним, что ранее премьер-министр Кая Каллас написала в социальных сетях, что на этой или следующей неделе число новых людей, нуждающихся в стационарном лечении из-за Covid, составит менее 25 человек в день. «Это означает, что на следующий день мы откажемся от требования наличия сертификата Covid в Эстонии — все люди могут посещать культурно-развлекательные мероприятия, заведения общественного питания и другие места без прививки и медицинской справки», — написала Каллас.