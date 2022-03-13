«Я очень надеюсь, что в ближайшие дни правительство примет решение об отмене Covid-паспортов. Но, конечно, это нужно было сделать гораздо раньше», - пишет в соцсетях бывший премьер-министр, нынешний спикер Рийгикогу Юри Ратас.
Юри Ратас ждет отмены коронапаспорта: "Это нужно было сделать намного раньше"
«Среднее число новых пациентов с симптомами Covid-19 за последние 10 дней снизилось до 26, а за последние сутки были госпитализированы 15 новых пациентов с Covid-19», — приводит пост Юри Ратаса портал Elu24.
По словам Ратаса, Covid-паспорт вызвал большое напряжение в обществе. «В эти трудные времена отмена паспорта, безусловно, является очень долгожданным посланием для многих жителей Эстонии. Необходимо вернуть в общество всех людей, чтобы полноценное участие в общественной жизни было возможно без как справки о прививках, так и справки о перенесенном заболевании».
Напомним, что ранее премьер-министр Кая Каллас написала в социальных сетях, что на этой или следующей неделе число новых людей, нуждающихся в стационарном лечении из-за Covid, составит менее 25 человек в день. «Это означает, что на следующий день мы откажемся от требования наличия сертификата Covid в Эстонии — все люди могут посещать культурно-развлекательные мероприятия, заведения общественного питания и другие места без прививки и медицинской справки», — написала Каллас.