Что значит уход с российского рынка для бизнеса Германии? Фирмы называют цифры

Определенную роль могли сыграть также фактическая невозможность продолжать работу в условиях разрыва многочисленных цепочек поставок, девальвация рубля, падение покупательной способности населения и введенный запрет конвертировать полученную прибыль в валюту с последующим переводом ее в ФРГ.

Adidas может потерять из-за ухода из России примерно 1 процент выручки

Ответ на вопрос, когда немецкие фирмы возобновят ведение дел в России и захотят ли они вообще возвращаться, в значительной мере зависит от двух ключевых факторов: как долго продолжится российское вторжение с разрушением украинских городов и гибелью гражданского населения - и насколько вообще важен российский рынок для тех или иных крупных компаний. Многие из них как раз в эти дни публикуют финансовые отчеты за 2021 год и прогнозы на 2022 год, по которым можно судить о том, какое значение имеет для них бизнес в РФ.

Начнем с розничных торговцев, ритейлеров. Новость о временном закрытии магазинов мебели и товаров для дома шведской фирмы IKEA облетела многие СМИ, но на такой же шаг пошла и немецкая сеть гипермаркетов строительных и хозяйственных товаров OBI из Вермельскирхена. У нее в России 27 гипермаркетов, а всего в 11 странах их насчитывается 670, так что на российский рынок приходятся 4% ее торговых точек. В РФ у компании 4900 сотрудников.

Производитель спортивной одежды и обуви Adidas из Херцогенаураха не только прекратил спонсировать и экипировать сборную России по футболу, но и на неопределенный срок закрыл свои фирменные магазины в России. А также, из-за военных действий, в Украине. У концерна в двух этих странах 500 собственных торговых точек и примерно 7000 сотрудников, им пока продолжают платить зарплаты.

Руководство концерна исходит из того, что в этом году он лишится в двух странах выручки в размере 250 млн евро. В то же время оно сообщило 9 марта акционерам и общественности, что рассчитывает в 2022 году на дальнейший рост глобального оборота на 11-13%. По итогам 2021 года данный показатель составил 22,23 млрд евро. Таким образом, Adidas может потерять из-за войны и отказа от бизнеса в России примерно 1% своей прошлогодней выручки.

Hugo Boss ожидает в 2022 году рекордной выручки

Свои фирменные магазины в России временно закрыл и производитель одежды и модных аксессуаров Hugo Boss. При этом компания из Метцингена обещала финансово поддерживать своих российских сотрудников.