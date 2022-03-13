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Otsing

В социальных сетях продают соль по космическим ценам

Трийн Пальмипуу
В социальных сетях продают соль по космическим ценам
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Соль
Соль Фото: Shutterstock

Война в Украине вызвала настоящую соляную панику в эстонских магазинах, пишет Naine.

Люди с таким энтузиазмом скупали соль, что полки опустели. Ее запасают килограммами. Помимо пустых полок в крупных магазинах, пробелы есть и на полках небольших магазинов.

Однако природа не терпит пустоты, и проблему поторопились решить сообразительные посредники. Если вы не можете найти соль дома и в магазине, то можно купить килограмм этого белого золота по цене до 49 евро за килограмм. Для предотвращения гололеда перед домом ее использовать жаль, но по крайней мере при необходимости нуждающиеся могут купить приправу.

Втридорога соль можно купить, например, Facebook Market здесь и здесь, а также можно поучаствовать в аукционах в аукционной среде osta.ee.

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