В социальных сетях продают соль по космическим ценам

Люди с таким энтузиазмом скупали соль, что полки опустели. Ее запасают килограммами. Помимо пустых полок в крупных магазинах, пробелы есть и на полках небольших магазинов.

Однако природа не терпит пустоты, и проблему поторопились решить сообразительные посредники. Если вы не можете найти соль дома и в магазине, то можно купить килограмм этого белого золота по цене до 49 евро за килограмм. Для предотвращения гололеда перед домом ее использовать жаль, но по крайней мере при необходимости нуждающиеся могут купить приправу.