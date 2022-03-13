Postimees в Киеве ⟩ Потерявшая двоих детей Наталья: хочу, чтобы мир услышал об убийстве детей

Ворзель — один из пригородов Киева, расположенный в 12 километрах от столицы, сразу за городом Ирпень и рядом с городом Гостомель. 3 марта Наталья и ее семья пытались бежать из Ворзеля от вторгшихся в город российских войск. Они пытались скрыться на своей машине, за рулем которой находился 47-летний супруг. В машине были также трое их сыновей: 3, 13 и 15 лет.

Сначала они пытались добраться до Киева по большой дороге, но поскольку там стреляли, они развернулись и поехали обратно в сторону Ворзеля. На обратном пути они встретили колонну российской армии с танками и бронемашинами.

«Мой муж хотел развернуться, но они заметили и начали стрелять в нас», — сказала Наталья, добавив, что российские солдаты должны были понять, что это относительно старая гражданская машина. Огонь по машине также был открыт из танка.

«Снаряд пролетел рядом с нашей машиной. Мой трехлетний сын Коля умер от осколков у меня на руках, 15-летний Андрей, тоже умер рядом со мной. Я сидела между детьми. Я хочу, чтобы мир услышал, что они делают, как российские солдаты убивают детей», — сказала Наталья, сдерживая слезы.

Муж, сидевший на водительском сидении, получил тяжелые ранения, помимо осколочного ранения у него еще и серьезное пулевое ранение в голову. Уцелели только Наталья, сидевшая сзади, и Михаил, ее 13-летний сын, сидевший на переднем сиденье.

Российская военная колонна после расстрела семьи поехала дальше. На помощь семье пришли жители соседнего дома, которые взяли их к себе и оказали первую помощь. Они доставили тяжелораненого отца семейства вместе с женой в местную больницу. Там он находился неделю, пока его не удалось эвакуировать в больницу в Киеве. После серьезной операции его жизни больше ничто не угрожает.

Особенно страшно то, как похоронили погибших детей Натальи.

«В Ворзели очень опасно, постоянная стрельба. Добрые люди, которые нас приютили, завернули детей в простыню и похоронили на кладбище. Я даже не могла быть на их похоронах, потому что была с мужем в больнице и выехать было невозможно из-за постоянной стрельбы, везде были российские солдаты. Эти люди рисковали своей жизнью, когда хоронили моих сыновей», — рассказала Наталья.