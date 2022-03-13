Пункт приема военных беженцев из Украины в Раквере завтра откроется по новому адресу

Об этом BNS сообщила пресс-служба мэрии Раквере, отметив, что ранее открытый по адресу бульвар Кастани пункт приема с 14 марта работать не будет, сменится и контактный телефон пункта. По словам руководителя центра приема Марики Лаанемяэ, переезд потребовался для того, чтобы объединить под одной крышей все необходимые прибывающим из Украины людям услуги.

«В открывающемся с понедельника пункте приема на улице Рохуайя, наряду с услугой регистрации оборудованы три зоны отдыха, также при необходимости на двух этажах здания беженцам могут предложить временное размещение», - пояснила Лаанемяэ.

В пункте приема во время регистрации будут картографированы наиболее важные для людей потребности. Если выяснится, что у прибывших в Эстонии нет близких или знакомых и сами они не могут найти себе место для проживания, департамент социального страхования направит их в организованное государством учреждение размещения.