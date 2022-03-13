На акциях против войны с Украиной, которые проходят 13 марта по всей России, задержаны 817 человек в 37 городах, пишет Meduza.
На антивоенных акциях в России задержали больше 800 человек
На антивоенных акциях в России задержали больше 800 человек
По данным «ОВД-Инфо», в Москве задержаны не менее 379 человек, в Санкт-Петербурге — 175 человек.
Телеграм-канал «Можем объяснить» сообщает, что в Петербурге полиция задерживает людей, которые вышли на улицы с зелеными лентами.
Всего с 24 февраля, когда началась война с Украиной, на антивоенных акциях в России, по данным "ОВД-Инфо", задержаны свыше 14 тысяч человек.