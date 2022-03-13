На антивоенных акциях в России задержали больше 800 человек

По данным «ОВД-Инфо», в Москве задержаны не менее 379 человек, в Санкт-Петербурге — 175 человек.

Телеграм-канал «Можем объяснить» сообщает, что в Петербурге полиция задерживает людей, которые вышли на улицы с зелеными лентами.