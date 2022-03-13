Тысячи ищут дом: как приток беженцев повлиял на эстонский рынок аренды

Маклер агентства недвижимости Arco Vara Джошуа Джеймс Вийналас говорит, что сейчас рано делать основательные прогнозы по продаже недвижимости: ситуация меняется каждый день. Но то, что он увидел в первые недели войны, — это растущий интерес к аренде квартир. Интерес выше, чем раньше, но далек от бума, подтверждает Вийналас.

Также он рассказал, что когда пошли слухи о том, что в Эстонию приедут украинские беженцы, один из его клиентов отложил продажу квартиры, например, потому, что сказал, что хочет помочь беженцам с жильем на несколько месяцев. У Вийналаса есть еще такие истории — владельцы объектов, которые они продают или сдают в аренду, сказали, что хотят подождать со сделкой или сделать паузу. «Это трогательно, но, может быть, я работаю только с хорошими людьми», — отметил Вийналас.

В целом Вийналас считает, что прибывшие в конце концов придут на рынок недвижимости — это показал предыдущий опыт с иностранными солдатами, которым предлагали размещение в отеле, но они все же хотели иметь свой дом. Не следует также полагать, что все беженцы приедут с пустыми карманами. «Я слышал о беженцах, которые приезжают Lexus и ищут первоклассную недвижимость», — сказал Вийналас, подчеркнув, что маклеры встречаются с людьми самого разного профиля.

Как сильно это повлияет на рынок, зависит от того, как долго продлится война и что планируют делать те, кто сюда приезжает. «Мы временно наблюдаем рост активности, но не можем быть уверены, пойдут ли они дальше, вернутся на родину или останутся здесь», — сказал Вийналас. Однако в ближайшем будущем он видит увеличение количества предложений - в первую очередь потому, что многие инвестирующие в недвижимость хотят вывести свои активы из такой зоны риска, как Эстония. При этом, по прогнозу маклера, сделок купли-продажи будет меньше, так как люди находятся в режиме ожидания из-за войны, поэтому и периоды продаж увеличиваются.