В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, военный историк Игорь Копытин ответил на вопросы, связанные с угрозой возникновения конфликта между Россией и НАТО, с российским обращением за помощью к Китаю и с другими темами.
Копытин: нынешняя ситуация очень напоминает карибский кризис 1962 года
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сказал в субботу, что у ЕС есть существенные опасения на тот счет, что Россия может расширить свою военную деятельность, совершив агрессию и против одной из стран НАТО. Всем заметна предрасположенность Путина к восстановлению СССР, поэтому было бы резонно предположить, что речь может идти об Эстонии, Латвии и Литве. Но, кажется, в первую очередь Боррель имел в виду Польшу, потому что из Кремля поступили сигналы, что Россия будет крайне жестко реагировать на предоставление странами Запада своей территории для поставок оружия украинской армии - и, таким образом, Польша принимает на себя самый большой риск. В ночь на воскресенье российская армия начала активно бомбить военные объекты в Львовской области Украины, совсем рядом с польской границей. Неужели Россия действительно может попытаться поразить какие-то цели в Польше?
- Это сложный вопрос. Сейчас идет игра на нервах. Это можно сравнить с карибским кризисом 1962 года, когда были установлены мысленные красные линии, через которые нельзя было переступать. Либо Хрущев прикажет кораблям с ракетами и ядерными боеголовками развернуться и идти обратно в СССР, либо американские корабли наносят удар на поражение и начинается третья мировая война. Я думаю, что сейчас тоже имеются такие же красные линии. Если Россия совершит огневой удар против одной из стран НАТО, это будет означать третью мировую войну.
Представитель МИДа РФ недавно заявил, что Россия требует прекратить поставки вооружений Украине со стороны западных стран. Западные страны и так не согласны предоставлять определенные виды вооружений Украине, они не хотят тем самым провоцировать Россию; речь, прежде всего, об истребителях МиГ-29, которые очень нужны Украине, чтобы организовать противовоздушную оборону страны. Сейчас мы видим, что российская авиация наносит удары не только по военным объектам, но и по гражданским, по городам; если Запад откажется еще и от поставок противовоздушных ракет, то пострадают от этого в первую очередь гражданские лица. Если ПВО Украины будет окончательно подавлено, то, конечно, российская армия получит преимущество при проведении наземных операций.
- Начальник главного штаба Кайтселийта, полковник Ээро Ребо сказал в одном из интервью, что интенсивными бомбардировками Мариуполя и невиданной жестокостью по отношению к мирному населению этого города российская армия добивается превращения Мариуполя в устрашающий пример для других городов Украины. Такими действиями показывается, что в случае оказания упорного сопротивления город просто сровняется с землей. В современном мире информация о том, как ведется война, в том числе видеокадры, распространяется очень быстро, ее нет возможности скрывать. Получается, что Россию не очень заботит, что она сама поставляет международному правосудию доказательства своих военных преступлений. Российские войска так уверены в победе, что уповают на свою безнаказанность, или, возможно, эта жестокость исходит из предчувствия как раз поражения?
- На мой взгляд, вторжение российских войск в Украину изначально представляло из себя военную аферу. Во-первых, американские военные предупреждали о скором вторжении; это значит, что у вторжения российских войск не было фактора внезапности. Кроме того, 150 000 солдат — это явно недостаточное количество не только для того, чтобы захватить Киев и крупные города, но и для удерживания контроля над подступами к ним. Важно и то, что начало вторжения пришлось на период распутицы, когда тяжелой военной технике очень затруднительно передвигаться вне дорог. Возможно, Путин и военное руководство РФ рассчитывали на то, что украинская армия сдастся без боя, что российскую армию там примут с цветами; этого не произошло, блицкриг провалился, за первые две недели войны российские войска не смогли добиться решительного оперативного успеха. Российская армия несет большие потери в технике и в личном составе, поставленные цели не выполняются, и это может означать, что вторжение приобретает параметры затяжной войны. В затяжной же войне агрессор применяет уже другие методы; чтобы принудить противника подчиниться, россияне просто стирают с лица земли города.
- Президент Украины Владимир Зеленский вчера днем опубликовал видеообращение, в котором, в частности, рассказал, что в Мариуполь отправлена колонна со 100 тоннами гуманитарного груза, и предприняты все усилия, чтобы он дошел до нуждающихся. Также власти Украины делают все для того, чтобы эвакуировать из осажденных и блокированных городов мирных жителей. В путинской России уже долгие годы активно культивируется победа Советского Союза во второй мировой войне, и в едва ли не самую героическую ее страницу возведена блокада Ленинграда; сейчас российские войска в Украине как раз занимаются тем же самым, что в России принято считать одним из главных злодеяний нацистской Германии. Можно ли сказать, что, в общем, агрессию в Украине творят и поддерживают люди, переставшие не только видеть грань между добром и злом, но и вообще утратившие способность понимать причинно-следственные связи?
- Это очень сложный вопрос. Если мы опять обратимся к истории, то вспомним, что исторический опыт установления нацистской идеологии в Германии, высокоцивилизованной, культурной стране, в ретроспективном рассмотрении казался чудовищным: как могло получиться в Германии Гете, Шиллера, Канта, что в ней пришел к власти Гитлер?! Но можно так же рассуждать, говоря о том, что как же могло получиться, что в России, стране Достоевского, Пушкина, Толстого, к власти пришел тиран? И что делать? И кто виноват? Это вечные вопросы русской интеллигенции. К сожалению, мы сейчас видим, что российская оппозиция расколота, ей трудно находить какие-то общие пути сопротивления режиму Путина; режим же пытается подавить даже не то что какое-то сопротивление, а вообще любую свободу слова. Я не знаю, что будет с Россией дальше, не знаю, будет ли российская власть создавать концлагеря, чтобы изолировать в них неугодных режиму людей. Сейчас же факт состоит в том, что российские войска просто уничтожают Харьков, Мариуполь, города с русскоязычным населением.
- Издание «Нью-Йорк Таймс» сообщило вчера о том, что Россия запрашивала военную и экономическую поддержку Китая. Якобы речь шла о военной технике, об экономической помощи, которая могла бы смягчить ущерб от санкций, и о политической поддержке. Правда, о том, каким был ответ Пекина на эти просьбы, издание не сообщает. Как бы Пекин ответил, если бы такая просьба действительно имела место? Наверное, отрицательно? Или для Пекина могут возникнуть какие-то соблазны, из-за которых он решился бы поддержать военную авантюру Кремля?
- В мире есть разные мнения на этот счет. Я лично считаю, что для Китая было бы самым разумным занять выжидательную позицию, поскольку Китай сейчас может получить больше всего выгоды от торговли; когда Запад прекращает любые экономические связи с Россией, выгоду от этого может получить Китай, то есть ситуация складывается благоприятно для усиления Китая. Не стоит забывать о том, что Китай считается одним из самых основных геополитических противников США; Китай может выйти из этой ситуации победителем через получение для себя экономической выгоды. Это был бы куда более прагматичный вариант для Китая, чем оказывать какую-то поддержку Кремлю, который, возможно, являются тонущим кораблем.
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