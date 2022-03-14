Копытин: нынешняя ситуация очень напоминает карибский кризис 1962 года

- На мой взгляд, вторжение российских войск в Украину изначально представляло из себя военную аферу. Во-первых, американские военные предупреждали о скором вторжении; это значит, что у вторжения российских войск не было фактора внезапности. Кроме того, 150 000 солдат — это явно недостаточное количество не только для того, чтобы захватить Киев и крупные города, но и для удерживания контроля над подступами к ним. Важно и то, что начало вторжения пришлось на период распутицы, когда тяжелой военной технике очень затруднительно передвигаться вне дорог. Возможно, Путин и военное руководство РФ рассчитывали на то, что украинская армия сдастся без боя, что российскую армию там примут с цветами; этого не произошло, блицкриг провалился, за первые две недели войны российские войска не смогли добиться решительного оперативного успеха. Российская армия несет большие потери в технике и в личном составе, поставленные цели не выполняются, и это может означать, что вторжение приобретает параметры затяжной войны. В затяжной же войне агрессор применяет уже другие методы; чтобы принудить противника подчиниться, россияне просто стирают с лица земли города.

- Президент Украины Владимир Зеленский вчера днем опубликовал видеообращение, в котором, в частности, рассказал, что в Мариуполь отправлена колонна со 100 тоннами гуманитарного груза, и предприняты все усилия, чтобы он дошел до нуждающихся. Также власти Украины делают все для того, чтобы эвакуировать из осажденных и блокированных городов мирных жителей. В путинской России уже долгие годы активно культивируется победа Советского Союза во второй мировой войне, и в едва ли не самую героическую ее страницу возведена блокада Ленинграда; сейчас российские войска в Украине как раз занимаются тем же самым, что в России принято считать одним из главных злодеяний нацистской Германии. Можно ли сказать, что, в общем, агрессию в Украине творят и поддерживают люди, переставшие не только видеть грань между добром и злом, но и вообще утратившие способность понимать причинно-следственные связи?

- Это очень сложный вопрос. Если мы опять обратимся к истории, то вспомним, что исторический опыт установления нацистской идеологии в Германии, высокоцивилизованной, культурной стране, в ретроспективном рассмотрении казался чудовищным: как могло получиться в Германии Гете, Шиллера, Канта, что в ней пришел к власти Гитлер?! Но можно так же рассуждать, говоря о том, что как же могло получиться, что в России, стране Достоевского, Пушкина, Толстого, к власти пришел тиран? И что делать? И кто виноват? Это вечные вопросы русской интеллигенции. К сожалению, мы сейчас видим, что российская оппозиция расколота, ей трудно находить какие-то общие пути сопротивления режиму Путина; режим же пытается подавить даже не то что какое-то сопротивление, а вообще любую свободу слова. Я не знаю, что будет с Россией дальше, не знаю, будет ли российская власть создавать концлагеря, чтобы изолировать в них неугодных режиму людей. Сейчас же факт состоит в том, что российские войска просто уничтожают Харьков, Мариуполь, города с русскоязычным населением.

- Издание «Нью-Йорк Таймс» сообщило вчера о том, что Россия запрашивала военную и экономическую поддержку Китая. Якобы речь шла о военной технике, об экономической помощи, которая могла бы смягчить ущерб от санкций, и о политической поддержке. Правда, о том, каким был ответ Пекина на эти просьбы, издание не сообщает. Как бы Пекин ответил, если бы такая просьба действительно имела место? Наверное, отрицательно? Или для Пекина могут возникнуть какие-то соблазны, из-за которых он решился бы поддержать военную авантюру Кремля?

- В мире есть разные мнения на этот счет. Я лично считаю, что для Китая было бы самым разумным занять выжидательную позицию, поскольку Китай сейчас может получить больше всего выгоды от торговли; когда Запад прекращает любые экономические связи с Россией, выгоду от этого может получить Китай, то есть ситуация складывается благоприятно для усиления Китая. Не стоит забывать о том, что Китай считается одним из самых основных геополитических противников США; Китай может выйти из этой ситуации победителем через получение для себя экономической выгоды. Это был бы куда более прагматичный вариант для Китая, чем оказывать какую-то поддержку Кремлю, который, возможно, являются тонущим кораблем.