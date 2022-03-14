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Студия Postimees: может ли Россия расширить свою военную активность на какую-то из стран НАТО?

Павел Соболев
Студия Postimees: может ли Россия расширить свою военную активность на какую-то из стран НАТО?
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Еврокомиссия поделилась опасениями на тот счет, что Россия может совершить агрессивные действия против одной из стран НАТО. Какое государство принимает на себя самый большой риск? Польша? Или какая-то из Балтийских стран? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees Павел Соболев побеседует сегодня с военным историком Игорем Копытиным.

- Президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что НАТО наверняка пересмотрит свою позицию о невмешательстве в войну в Украине в том случае, если Россия применит химическое оружие. Действительно ли в случае применения Путиным такого оружия Североатлантический альянс может начать воевать с Россией?

- В городе Ирпень в Киевской области под обстрелом российcких военных погиб американский журналист Брент Рено. Еще один журналист из США был ранен и доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Может ли этот трагический инцидент сделать американские власти более решительными при рассмотрении вопроса о предпочтительных форматах оказания помощи Украине?

- И советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустили возможность проведения в обозримом будущем встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Может ли это означать, что Путин начинает искать какие-то способы для отступления из Украины, не связанные с «потерей лица»?

Смотрите в студии Postimees в прямом эфире в 13.00!

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