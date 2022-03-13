Исполнительный директор Союза торговых предприятий Неле Пейл сказала "Актуальной камере+", что из подпавших под санкции российских товаров незаменимых не нашли, и многое уже замещено, пишет Rus.ERR.
Эстонские магазины не будут искать замену для части российской продукции
Эстонские магазины не будут искать замену для части российской продукции
По ее словам, среди продуктов, которым нашли замену, например, леденцы и шоколадки производства России. "Их теперь закупают на заводах в других странах. Части продуктов было решено вообще не искать замену. Например, замороженным рыбным изделиям, в частности, крабовым палочкам", - сказала Пейл.