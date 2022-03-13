Эстонские магазины не будут искать замену для части российской продукции

По ее словам, среди продуктов, которым нашли замену, например, леденцы и шоколадки производства России. "Их теперь закупают на заводах в других странах. Части продуктов было решено вообще не искать замену. Например, замороженным рыбным изделиям, в частности, крабовым палочкам", - сказала Пейл.