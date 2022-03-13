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Эстонские магазины не будут искать замену для части российской продукции

rus.postimees.ee
Эстонские магазины не будут искать замену для части российской продукции
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Шоколад. Иллюстративное фото
Шоколад. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Исполнительный директор Союза торговых предприятий Неле Пейл сказала  "Актуальной камере+", что из подпавших под санкции российских товаров незаменимых не нашли, и многое уже замещено, пишет Rus.ERR.

По ее словам, среди продуктов, которым нашли замену, например, леденцы и шоколадки производства России. "Их теперь закупают на заводах в других странах. Части продуктов было решено вообще не искать замену. Например, замороженным рыбным изделиям, в частности, крабовым палочкам", - сказала Пейл.

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