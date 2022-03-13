Пн, 14.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Postimees в Киеве ⟩ В Ирпене остаются в основном старики, которые хотят умереть дома

Яанус Пийрсалу
В Ирпене остаются в основном старики, которые хотят умереть дома
Facebook LinkedIn OK Twitter

Продолжается эвакуация жителей из киевского пригорода Ирпень, где сегодня был убит американский журналист Брент Рено. «В городе почти не осталось людей, остались одни старики. Они не хотят уезжать», — сказал вчера Postimees эвакуированный Николай (37).

По словам Николая, старики вторую неделю подряд не хотят уезжать, несмотря на постоянные бомбежки города. «Мы пытались убедить наших соседей взять их с собой. Они не хотят покидать свой дом. Добровольцы пытаются их переубедить и помочь», — сказал Николай.

Его мать, Татьяна, женщина лет 60, сказала, что они уехали только сейчас, потому что просто не знали об эвакуации жителей. «Мы сидели в подвале. Связи не было. Мы жили в подвале, выйти на улицу не решались», — рассказала она. «Все время бомбили, один раз дальше, один раз ближе. Выходить было очень опасно», — добавил ее сын Николай.

По словам Татьяны, после того, вода перестала идти из крана (магазины в Ирпене давно закрыты — прим. автора), самой большой проблемой было, как приготовить еду.

«Как сказала наша пожилая соседка, мне теперь нужно есть сухую гречку и макароны? Приготовить не на чем. Готовили во дворе у костра. Посмотрите на мою руку, разве мои руки городской женщины должны быть такими? Потом, когда начиналось (бомбардировка), мы сразу (убегали) в подвал», - плача сказала Татьяна.

По словам Николая, сначала у них была небольшая туристическая плита для приготовления пищи, но вскоре в ней закончился газ.

Вчера они случайно узнали, что идет эвакуация по разбомбленному мосту через реку Ирпень, а сегодня утром они от центра города пошли пешком с сумками. От их дома до спасательного моста было пять километров.

«Волонтеры увидели нас по дороге и подобрали. Золотые люди. Мы видели, как они стариков на носилках увозили (из города)», — рассказала Татьяна.

По словам Николая, именно в тот момент, когда они отошли на километр от дома, снова началась сильная бомбардировка. «Мы шли и просто дрожали», — сказал он.

49-летняя Елена, которая вчера эвакуировалась из Ирпеня, рассказала, что они жили прямо рядом с разбомбленным мостом Ирпеня, через который шла эвакуация. По ее словам, в их окрестностях по-прежнему много людей, которые не хотят уходить. «Все соседи ушли, но в конце улицы там еще много людей», — сказала она.

«Говорят, родились в этом доме и хотим здесь умереть. Я не знаю, что с ними будет, потому что со вчерашнего дня больше нет воды. Мы набрали для них воды и пошли. Если совсем плохо, рядом река», — сказал сын Елены Валентин (25 лет).

Большую часть времени с начала бомбардировки Ирпеня Елена и Валентин жили в подвале. Еду также готовили на открытом воздухе. «К счастью, бомбы пролетали мимо, все время был слышен свист», — сказал Валентин.

Ключевые слова
Наверх