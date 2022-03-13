Postimees в Киеве ⟩ В Ирпени остаются в основном старики, которые хотят умереть дома

По словам Николая, старики вторую неделю подряд не хотят уезжать, несмотря на постоянные бомбежки города. «Мы пытались убедить наших соседей взять их с собой. Они не хотят покидать свой дом. Добровольцы пытаются их переубедить и помочь», — сказал Николай.

Его мать, Татьяна, женщина лет 60, сказала, что они уехали только сейчас, потому что просто не знали об эвакуации жителей. «Мы сидели в подвале. Связи не было. Мы жили в подвале, выйти на улицу не решались», — рассказала она. «Все время бомбили, один раз дальше, один раз ближе. Выходить было очень опасно», — добавил ее сын Николай.

По словам Татьяны, после того, вода перестала идти из крана (магазины в Ирпене давно закрыты — прим. автора), самой большой проблемой было, как приготовить еду.

«Как сказала наша пожилая соседка, мне теперь нужно есть сухую гречку и макароны? Приготовить не на чем. Готовили во дворе у костра. Посмотрите на мою руку, разве мои руки городской женщины должны быть такими? Потом, когда начиналось (бомбардировка), мы сразу (убегали) в подвал», - плача сказала Татьяна.

По словам Николая, сначала у них была небольшая туристическая плита для приготовления пищи, но вскоре в ней закончился газ.

Вчера они случайно узнали, что идет эвакуация по разбомбленному мосту через реку Ирпень, а сегодня утром они от центра города пошли пешком с сумками. От их дома до спасательного моста было пять километров.

«Волонтеры увидели нас по дороге и подобрали. Золотые люди. Мы видели, как они стариков на носилках увозили (из города)», — рассказала Татьяна.

По словам Николая, именно в тот момент, когда они отошли на километр от дома, снова началась сильная бомбардировка. «Мы шли и просто дрожали», — сказал он.

49-летняя Елена, которая вчера эвакуировалась из Ирпеня, рассказала, что они жили прямо рядом с разбомбленным мостом Ирпеня, через который шла эвакуация. По ее словам, в их окрестностях по-прежнему много людей, которые не хотят уходить. «Все соседи ушли, но в конце улицы там еще много людей», — сказала она.

«Говорят, родились в этом доме и хотим здесь умереть. Я не знаю, что с ними будет, потому что со вчерашнего дня больше нет воды. Мы набрали для них воды и пошли. Если совсем плохо, рядом река», — сказал сын Елены Валентин (25 лет).