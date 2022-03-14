Доклад SIPRI: объем поставок оружия в Европу находится на пике

Global arms trade falls slightly, but imports to Europe, East Asia and Oceania rise. New SIPRI data on international arms transfers out now.



Press Release ➡️ https://t.co/qJHF1cJLWM

Fact Sheet ➡️ https://t.co/mwH3tzOOIM pic.twitter.com/nxbjUCowz3 — SIPRI (@SIPRIorg) March 13, 2022

Кроме прочего, в докладе фиксируется рост объемов экспорта вооружений такими странами, как США и Франция. Старший научный сотрудник программы SIPRI по трансферу вооружений Питер Веземан комментирует основные выводы исследования такими словами: "За небольшим снижением объемов глобальных поставок оружия скрываются существенные различия между региональными тенденциями. С одной стороны, мы наблюдаем некоторые позитивные изменения, в том числе тот факт, что импорт оружия в Южную Америку достиг самого низкого уровня за последние 50 лет. Однако с другой - видим вызывающее беспокойство наращивание вооружений, к которому относится, в частности, увеличение или сохранение высоких темпов импорта оружия в такие регионы, как Европа, Восточная Азия, Океания и Ближний Восток".

Рост импорта вооружений в Европу

В Европе, по оценке экспертов SIPRI, произошел самый существенный рост объемов закупок вооружений в мире. В период с 2017 по 2021 год импорт основных видов вооружений в Европе был на 19% выше, чем в период с 2012 по 2016 годы, и составлял 13% от общего объема международных продаж вооружений, говорится в докладе.

Самые большие объемы закупок вооружений в Европе были у Великобритании, Норвегии и Нидерландов. Ожидается, что и другие европейские страны в ближайшие 10 лет существенно увеличат объемы закупок вооружений, указывают эксперты SIPRI, поясняя, что многие государства оформили крупные заказы оружия, прежде всего, боевой авиационной техники, у США.

"Несмотря на продолжающийся конфликт в Украине, импорт основных видов вооружений этой страной в период с 2017 по 2021 годы был весьма ограниченным", - оговаривается в докладе.

"Серьезное ухудшение отношений между большинством европейских государств и Россией стало важным фактором роста европейского импорта вооружений, особенно для государств, которые не могут удовлетворить все свои потребности за счет национальной оружейной промышленности", - объясняет Питер Веземан. По его словам, поставки вооружений также играют важную роль для трансатлантических отношений в сфере безопасности.

Франция - среди лидеров мирового экспорта вооружений

По данным стокгольмского института, в период с 2017 по 2021 годы Франция являлась третьим по величине экспортером вооружений на мировом рынке. Ее доля составляла в этот период 11% от глобального объема продаж оружия. При этом по сравнению с периодом с 2012 по 2016 годы в период с 2017 по 2021 годы объем экспорта вооружений во Франции увеличился на 59%.

Лидером мирового рынка продаж вооружений, однако, остались США. По сравнению с периодом с 2012 по 2016 годы в период с 2017 по 2021 годы они даже увеличили свою долю на этом рынке с 32% до 39%. В период с 2017 по 2021 годы объем экспорта вооружений из США превышал российский более чем вдвое: на 108%, следует из доклада SIPRI.

Сокращение экспорта вооружений из России

Что касается России, то ее объем ее экспорта вооружений, по данным SIPRI, в период с 2017 по 2021 годы по сравнению с периодом с 2012 по 2016 годы сократился на 26%. В период с 2017 по 2021 годы на РФ приходилось 19% от мирового экспорта вооружений, указывается в документе. "Общее снижение российского экспорта вооружений было почти полностью обусловлено сокращением поставок оружия двум получателям: Индии и Вьетнаму. Однако в ближайшие годы ожидается несколько крупных поставок оружия из России в Индию", - констатируют эксперты SIPRI.