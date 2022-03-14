Россия все же ответила суду ООН на обвинения в искажении понятия геноцида

Представители Украины перед зданием суда ООН в Гааге 7 марта Фото: Reuters

Международный суд ООН в Гааге получил письменные возражения России против принятия обеспечительных мер по жалобе Украины. Киев просил суд потребовать от России немедленного прекращения военных действий до решения о том, нарушают ли они Конвенцию о геноциде. Москва утверждает, что у суда нет юрисдикции рассматривать спор о применении силы в Украине.

Владимир Путин заявил в обращении перед началом вторжения России в Украину, что "цель спецоперации - защита людей которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Киев считает, что Россия искажает понятие "геноцид" для оправдания агрессии и просит суд потребовать от нее прекращения боевых действий в рамках обеспечительных мер.

В основной жалобе Киев отрицает утверждения российских властей о геноциде на востоке Украины и настаивает на отсутствии у них такого основания для проведения военной операции.

Би-би-си подробно писала об этом деле.

Полубойкот. Как слушалось дело

На состоявшиеся 7 марта слушания в Гааге по вопросу об обеспечительных мерах российская делегация не явилась, ссылаясь на слишком короткий срок, в который они были назначены. Однако "из уважения к суду" российские власти представили свою письменную позицию. Документ опубликован на сайте суда, первым на него обратил внимание глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

На слушаниях, по его словам, представители Киева напомнили, что смерть гражданских лиц не может считаться геноцидом при отсутствии доказательств умысла уничтожения этнической группы. Они также обращали внимание суда на то, что русскоговорящие жители Мариуполя не поддерживают действия России.

Плашка Фото: BBC

Что ответила Россия

Россия считает, что поставленный Киевом вопрос о законности применения ею силы в Украине и понуждении к прекращению военных действий не подпадает под юрисдикцию Международного суда ООН, поскольку эти действия не являются геноцидом и не связаны со спором о геноциде. А применение силы и признание одним государством других Конвенция о геноциде не регулирует.

Россия утверждает, что основывала свои действия на нормах Устава ООН о праве на самооборону и праве наций на самоопределение. Какая именно нация реализовывала право ЛНР и ДНР на самоопределение, в документе не уточняется, обратил внимание в глава международной практики "Агоры" Кирилл Коротеев.