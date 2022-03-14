В ночь на пятницу 11 марта было опубликовано заявление по итогам неформального саммита ЕС. Одним из основных пунктов повестки дня было обращение Украины с просьбой о немедленном присоединении к Евросоюзу по специальной процедуре. Версальский саммит принял решение, что Еврокомиссия должна дать заключение по украинской заявке на вступление в ЕС, а до тех пор планируется укреплять партнёрские отношения с Киевом. После пяти часов жарких дискуссий было сказано «да» украинской евроинтеграции. «Украина принадлежит нашей европейской семье», сказано в заявлении.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал в Твиттере следующее: «Процесс начался. Теперь дело за нами и украинцами, чтобы сделать это быстро. Украинский народ заслуживает того, чтобы знать, что ему рады в ЕС». Но не это было намерением Украины. Она хотела бы получить политическое признание статуса кандидата уже на этой встрече. Тем не менее, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что «если сравнить с нашими ожиданиями три недели назад, то произошедшее минувшей ночью – это революция, которая ставит наше членство в ЕС на рельсы. Нас поставили на рельсы и наш поезд уехал в сторону Европейского Союза", - сказал Дмитрий Кулеба.