Политическая нация, а Украина ею является, должна по окончании войны немедленно приступить к ожидаемым реформам, пишет обозреватель Илья Сунделевич.
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"Теперь дело за нами и украинцами, чтобы сделать это быстро"
"Теперь дело за нами и украинцами, чтобы сделать это быстро"
В ночь на пятницу 11 марта было опубликовано заявление по итогам неформального саммита ЕС. Одним из основных пунктов повестки дня было обращение Украины с просьбой о немедленном присоединении к Евросоюзу по специальной процедуре. Версальский саммит принял решение, что Еврокомиссия должна дать заключение по украинской заявке на вступление в ЕС, а до тех пор планируется укреплять партнёрские отношения с Киевом. После пяти часов жарких дискуссий было сказано «да» украинской евроинтеграции. «Украина принадлежит нашей европейской семье», сказано в заявлении.