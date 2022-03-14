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Дважды упавший Сильдару занял в финале чемпионата мира последнее место

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Дважды упавший Сильдару занял в финале чемпионата мира последнее место
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Хенри Сильдару.
Хенри Сильдару. Фото: @sildaru/Instagram

Финал чемпионата мира среди юниоров оказался для Хенри Сильдару неудачным: спортсмен дважды упал на слоупстайле и занял 18-е, то есть последнее место.

Двойная победа ушла в США – выигравший золото в Биг Эйр лыжник Трой Подмисалк в лучшей попытке на слоупстайле набрал 86,8 балла, опередив Мэттью Лабо (85 баллов) и шведа Акселя Бурманссона (81,6 балла).

На чемпионате мира, который проводился в Швейцарии в городе Лезен, Сильдару сумел попасть в финалы всех трех дисциплин фристайла. В хафпайпе 15-летний эстонец занял пятое место, в Биг Эйр – седьмое.

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