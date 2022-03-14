Цены на нефть опустились ниже 110 долларов за баррель

Стоимость эталонной североморской марки нефти Brent в понедельник снизилась на 3,28% до 108,96 долларов за баррель. Торгуемая в США марка нефти WTI подешевела до 106 долларов за баррель, пишет ERR .

Цены на нефть в последние недели остаются очень волатильными как из-за войны в Украине, так и ужесточения коронавирусных ограничений в Китае. На прошлой неделе цены достигали максимальных значений за последние 13 лет.