В преддверии нового раунда переговоров между Киевом и Москвой цены на нефть, которые чувствительно реагируют на динамику войны в Украине, опустились ниже 110 долларов за баррель.
Цены на нефть опустились ниже 110 долларов за баррель
Цены на нефть опустились ниже 110 долларов за баррель
Стоимость эталонной североморской марки нефти Brent в понедельник снизилась на 3,28% до 108,96 долларов за баррель. Торгуемая в США марка нефти WTI подешевела до 106 долларов за баррель, пишет ERR.
Цены на нефть в последние недели остаются очень волатильными как из-за войны в Украине, так и ужесточения коронавирусных ограничений в Китае. На прошлой неделе цены достигали максимальных значений за последние 13 лет.