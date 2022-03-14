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Цены на нефть опустились ниже 110 долларов за баррель

rus.postimees.ee
Цены на нефть опустились ниже 110 долларов за баррель
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Добыча нефти.
Добыча нефти. Фото: Joe Raedle

В преддверии нового раунда переговоров между Киевом и Москвой цены на нефть, которые чувствительно реагируют на динамику войны в Украине, опустились ниже 110 долларов за баррель.

Стоимость эталонной североморской марки нефти Brent в понедельник снизилась на 3,28% до 108,96 долларов за баррель. Торгуемая в США марка нефти WTI подешевела до 106 долларов за баррель, пишет ERR.

Цены на нефть в последние недели остаются очень волатильными как из-за войны в Украине, так и ужесточения коронавирусных ограничений в Китае. На прошлой неделе цены достигали максимальных значений за последние 13 лет.

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