Михкель Нестор: Эстонии угрожает инфляция

Инфляция ускорится в связи с ростом цен на продовольствие

В свете пугающих новостей о войне людям некогда обращать внимание на происходящее в экономике. Однако цену на топливо на заправке игнорировать невозможно. При этом повышение цен не ограничивается топливом. Индекс потребительских цен за февраль, опубликованный на прошлой неделе, свидетельствует о годовом росте цен в среднем на 12%. Третий месяц подряд инфляция измеряется двузначными цифрами. Однако, учитывая то, что произошло на сырьевых рынках за последнюю неделю или две, это, похоже, всего лишь прелюдия.

Изучая февральские показатели инфляции более подробно, индекс потребительских цен по-прежнему больше всего зависит от роста цен на энергоносители, однако растущую роль в этом играют цены на продукты питания. В то время как расходы на жилье выросли по сравнению с прошлым годом на 27%, транспорт подорожал на 17% за год, а цены на продукты питания поднялись более чем на 12%. В совокупности на эти компоненты приходится более половины индекса потребительских цен.

В ближайшие месяцы инфляция только ускорится

На то, что в первые месяцы года инфляция останется очень высокой, аналитики рассчитывали уже давно. Однако все единодушно полагали, что с весны инфляция начнет снижаться и в конце года достигнет очень скромных цифр. Однако война на Украине и санкции против России опровергли этот сценарий.

Начиная с природного газа: после ценовых рекордов, установленных в преддверии Рождества, его цена за это время уже достигла 70 евро МВт-ч. В настоящее время на Амстердамской бирже майские контракты на поставку торгуются примерно в два раза выше. Еще несколько дней назад средняя цена за день даже превышала 200 евро. Как это ни парадоксально, ни одной непосредственной причины для высокой цены нет – до конца зимы в Европе достаточно запасов природного газа, кроме того, Россия ни коим образом не ограничивает поставки газа. Тем не менее, участники рынка, похоже, учитывают потенциальные сбои - будь то отключение газа из-за санкций одной из сторон или нарушение работы трубопровода в результате военных действий.

Точно так же выросли цены на нефть. В то время как импорт природного газа еще не был напрямую ограничен, к примеру, США и Великобритания уже прекратили покупать нефть, добываемую в России. Поскольку нет уверенности в том, что число стран, вводящих санкции против российской нефти, не увеличится, посредники больше не осмеливаются ее покупать. Так, российская нефть торгуется с дисконтом более 20%, в то время как цена барреля нефти марки Brent поднялась даже выше 130 долларов. Более пессимистичные аналитики предупреждают о возможности роста цены на нефть до 200 долларов за баррель, что означало бы серьезные последствия для мировой экономики.