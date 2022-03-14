Быстрый рост цен на сырье в этом году может привести к двузначной инфляции в Эстонии. Не исключено, что в целях снижения этого негативного воздействия государство будет вмешиваться более решительно, считает экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Михкель Нестор: Эстонии угрожает инфляция
Инфляция ускорится в связи с ростом цен на продовольствие
В свете пугающих новостей о войне людям некогда обращать внимание на происходящее в экономике. Однако цену на топливо на заправке игнорировать невозможно. При этом повышение цен не ограничивается топливом. Индекс потребительских цен за февраль, опубликованный на прошлой неделе, свидетельствует о годовом росте цен в среднем на 12%. Третий месяц подряд инфляция измеряется двузначными цифрами. Однако, учитывая то, что произошло на сырьевых рынках за последнюю неделю или две, это, похоже, всего лишь прелюдия.
Изучая февральские показатели инфляции более подробно, индекс потребительских цен по-прежнему больше всего зависит от роста цен на энергоносители, однако растущую роль в этом играют цены на продукты питания. В то время как расходы на жилье выросли по сравнению с прошлым годом на 27%, транспорт подорожал на 17% за год, а цены на продукты питания поднялись более чем на 12%. В совокупности на эти компоненты приходится более половины индекса потребительских цен.
В ближайшие месяцы инфляция только ускорится
На то, что в первые месяцы года инфляция останется очень высокой, аналитики рассчитывали уже давно. Однако все единодушно полагали, что с весны инфляция начнет снижаться и в конце года достигнет очень скромных цифр. Однако война на Украине и санкции против России опровергли этот сценарий.
Начиная с природного газа: после ценовых рекордов, установленных в преддверии Рождества, его цена за это время уже достигла 70 евро МВт-ч. В настоящее время на Амстердамской бирже майские контракты на поставку торгуются примерно в два раза выше. Еще несколько дней назад средняя цена за день даже превышала 200 евро. Как это ни парадоксально, ни одной непосредственной причины для высокой цены нет – до конца зимы в Европе достаточно запасов природного газа, кроме того, Россия ни коим образом не ограничивает поставки газа. Тем не менее, участники рынка, похоже, учитывают потенциальные сбои - будь то отключение газа из-за санкций одной из сторон или нарушение работы трубопровода в результате военных действий.
Точно так же выросли цены на нефть. В то время как импорт природного газа еще не был напрямую ограничен, к примеру, США и Великобритания уже прекратили покупать нефть, добываемую в России. Поскольку нет уверенности в том, что число стран, вводящих санкции против российской нефти, не увеличится, посредники больше не осмеливаются ее покупать. Так, российская нефть торгуется с дисконтом более 20%, в то время как цена барреля нефти марки Brent поднялась даже выше 130 долларов. Более пессимистичные аналитики предупреждают о возможности роста цены на нефть до 200 долларов за баррель, что означало бы серьезные последствия для мировой экономики.
В дополнение к ценам на топливо, в связи с войной значительно выросли и цены на продовольствие, особенно на зерно. Это связано с тем, что Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а Украина занимает пятое место. Таким образом, цена на пшеницу также выросла более чем на 50%, что вместе с ожидаемым дефицитом удобрений грозит значительным ростом цен на продукты питания.
Высокая инфляция препятствует экономическому росту
Сегодня очень рано прогнозировать, что будет дальше. Основной сценарий, однако, похоже, заключается в том, что война закончится не так скоро. Но даже если закончится, санкции и энергетические ограничения, наложенные на Россию, продлятся в течение более длительного периода времени. Вероятно также, что в этом году не много российского зерна достигнет европейского рынка, в то время как на Украине урожай этого года практически полностью пропадет из-за военных действий. Если текущие цены на энергоносители и продукты питания сохранятся, в этом году в Эстонии мы увидим двузначную инфляцию. В то же время рост индекса потребительских цен, вероятно, даже не в полной мере отражает фактический рост цен, так как правительство продолжает компенсировать рост цен на электричество и тепловую энергию. Гораздо менее вероятно снижение акцизов или налога с оборота на моторное топливо, но в крайнем случае нельзя исключать и это. Сложнее всего обстоит дело именно с ценами на продукты питания, рост которых правительству сложнее контролировать и который наносит самый болезненный удар по малообеспеченным домохозяйствам. Двузначный рост индекса потребительских цен также означает, что рост цен в этом году, скорее всего, превысит рост доходов, т.е. покупательная способность потребителей снизится. С другой стороны, сбережения домохозяйств находятся на историческом максимуме, что позволяет частично «сгладить» потребление.
В то время как для домохозяйств государство помогает частично компенсировать рост цен, ситуация сложнее для предпринимательского сектора, где аналогичные меры поддержки на данный момент не предусмотрены. Цены производителей в обрабатывающей промышленности в январе были на 26% выше, чем годом ранее, но рост цен на энергоносители и нехватка сырья приведут к еще более космическим цифрам в ближайшие месяцы. Хотя пока производителям удавалось довольно удачно переложить рост цен на плечи покупателей – например, индекс экспортных цен вырос на 22% – это не может продолжаться вечно. В какой-то момент потребители просто дойдут до предела. С другой стороны, отечественные предприятия не одиноки в своих бедах, так как с аналогичным ростом цен сталкивается весь регион.