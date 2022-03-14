Postimees в Киеве ⟩ Раненый ветеринар переживает за захваченный российской армией приют, в котором остается львица

Созданный Быченко приют для бездомных животных попал под минометный обстрел уже во второй день войны, 25 февраля. В результате атаки на месте погиб работник приюта, Быченко получил многочисленные ранение, но остался жив. Приют расположен рядом с его домом. Находившиеся в доме жена и четверо детей (двух, трех, шести и 11 лет) не пострадали, пишет Postimees.

Быченко сначала доставили в больницу города Буча, расположенного вблизи Гостомеля но через несколько дней эвакуировали вместе со всей больницей в Киев. Его жена и дети десять дней оставались под обстрелами в Гостомеле, после чего им удалось покинуть город.

Большинство животных — собак, кошек и птиц — выпустили на свободу. Часть собак, по словам Быченко, застрелили российские солдаты, которые захватили приют.

Трехлетняя львица Куру все еще живет в приюте. По словам Быченко, знакомому разрешают кормить ее раз в два дня. «У меня там два больших холодильника с мясом для животных. Электричества, конечно, уже нет, но мясо сильно замерзло, так что быстро не растает. Сейчас еще им можно кормить львицу. Что дальше будет, я не знаю», - беспокоится Быченко.

Львица попала к Быченк детенышем из Киева, по объявлению. «Она была трехмесячной и ее продавали на чучело. Я выкупил и взял к себе. Ее задние лапы уже не шевелились, я вылечил ее», - рассказал украинец с большим сердцем и показал в телефоне фотографии, на которых животное играет с его детьми.