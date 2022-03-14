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Шайба прилетела в лицо Бобровскому, когда он был на скамейке

rus.postimees.ee
Шайба прилетела в лицо Бобровскому, когда он был на скамейке
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Хоккей, иллюстративное фото.
Хоккей, иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm / Sakala

Сегодня, 14 марта, в Лос-Анджелесе состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором Los Angeles Kings принимал Florida Panthers, сообщает "Чемпионат". Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, который в текущем сезоне провёл 41 матч и оформил два шат-аута, провёл весь матч на скамейке в качестве запасного. В ходе игры ему в лицо прилетела шайба.

Главный тренер «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт рассказал о состоянии голкипера.

«С ним всё в порядке. Он продолжал быть на скамейке запасных», — цитирует Брюнетта журналист Армондо Велез в «Твиттере».

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