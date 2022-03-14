Сегодня, 14 марта, в Лос-Анджелесе состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором Los Angeles Kings принимал Florida Panthers, сообщает "Чемпионат". Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.
Шайба прилетела в лицо Бобровскому, когда он был на скамейке
Шайба прилетела в лицо Бобровскому, когда он был на скамейке
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, который в текущем сезоне провёл 41 матч и оформил два шат-аута, провёл весь матч на скамейке в качестве запасного. В ходе игры ему в лицо прилетела шайба.
Главный тренер «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт рассказал о состоянии голкипера.
«С ним всё в порядке. Он продолжал быть на скамейке запасных», — цитирует Брюнетта журналист Армондо Велез в «Твиттере».