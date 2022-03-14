Как сообщает Sports.ru, российские фигуристы, тренеры и хореографы не будут представлены в премии ISU Skating Awards по итогам сезона-2021/22 из-за ситуации на Украине. По информации телеканала «Матч ТВ», решение было принято руководством Международного союза конькобежцев.
Российские фигуристы и тренеры не будут номинированы на премию ISU Skating Awards из-за ситуации на Украине
Российские фигуристы и тренеры не будут номинированы на премию ISU Skating Awards из-за ситуации на Украине
Премию вручают в семи номинациях: «Самый ценный фигурист», «Лучший новичок», «Лучший костюм», «Лучшая развлекательная программа», «Лучший хореограф», «Лучший тренер» и «За жизненные достижения».
Фигурист Максим Траньков также прокомментировал сложившуюся ситуацию.
«Не считаю, что ISU Skating Awards – крутая награда. Если у меня никогда не будет этой премии, я не сильно огорчусь, - сазал он. - Премия молодая. Не считаю, что ISU Skating Awards – какая-то крутая награда. У нас были споры с одним из создателей этой премии Ари Закаряном, нужна она или нет. Если у меня никогда не будет этой премии, я не сильно огорчусь. Важнее титулы чемпионов мира и так далее, чем эта премия. Для меня эта премия не совсем понятна».