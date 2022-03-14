Осторожно: этой весной воры нацелились на гаражи, сараи и кладовые

На фоне общего снижения преступлений против собственности второй год подряд растет число краж из сараев, гаражей и кладовых. «С потеплением в этих местах будет больше привлекательных для воров вещей, таких как велосипеды, рюкзаки с деньгами и мелкой электроникой, садовая техника, — пояснил глава Rapid Security Валло Пыльдма. — Количество таких краж растет, и летняя волна краж, вероятно, будет больше, чем в прошлом году».