Ида-Вируская центральная больница оказывает военным беженцам из Украины неотложную медицинскую помощь в Ахтмеском структурном подразделении (Ilmajaama 12) и проводит общий медицинский осмотр в доме здоровья Ярве в Ярвеском структурном подразделении (Ravi 10d).
Ида-Вируская центральная больница оказывает военным беженцам из Украины неотложную медпомощь
Медицинский осмотр проводится: понедельник, среда, пятница с 14:00 до 16:00, вторник четверг с 11:00 до 13:00.
Регистрация на прием: по телефону 33 111 33 или в регистратуре на месте. При себе необходимо иметь документ (с фото), удостоверяющий личность.
Цели проведения общего медицинского осмотра: получить обзор на состояние здоровья военного беженца, провести обследования на выявление инфекционных заболеваний, при необходимости провести вакцинацию, наметить дальнейшее лечение (например, пригласить на повторный прием или направить к другому врачу-специалисту или к семейному доктору), выписать рецепты на лекарства.
«Несмотря на то, что пандемия еще не отступила и коронавирус по-прежнему влияет на работу больницы, мы стоим перед новой непростой ситуацией, связанной с военными действиями в Украине, откуда к нам могут поступить на лечение военные беженцы. Во время четвертой волны коронавируса мы сумели сохранить доступность как планового лечения, так и неотложной помощи, и мы можем принять пациентов из Украины, пострадавших в ходе военных действий. Наши медики делают и будут делать все возможное, чтобы оказать пострадавшим необходимое лечение», - сообщил председатель правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Тохвер.