СМИ: скончалась роженица, спасенная после удара по роддому в Мариуполе

На видео и фотографиях, снятых в среду журналистами AP вскоре после попадания снарядов по больнице, было видно, как женщина придерживала и инстинктивно поглаживала окровавленную нижнюю часть живота, пока ее несли спасатели, пишет DW.

Женщину срочно доставили в другую больницу, где врачи попытались сохранить ей жизнь. Хирург Тимур Марин обнаружил, что у женщины раздроблены кости таза. Он принял решение делать экстренное кесарево сечение. Поняв, что она может потерять ребенка, женщина кричала: "Убейте меня прямо сейчас!", передает АР.

Ребенок, которого извлекли врачи, не подавал признаков жизни. Резко ухудшалось и состояние матери. Врачи пытались реанимировать ее более 30 минут, но не смогли спасти.

И мать, и ребенок умерли, утверждает AP.

Российские провластные СМИ и телеграм-каналы пытались убедить, что авиаудар по больнице в Мариуполе — это постановка, в которой приняла участие "одна женщина", "выдававшая себя за разных рожениц". Однако многочисленные фото и видео с места событий опровергают это утверждение.