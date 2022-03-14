Сегодня утром, 14 марта, фирма Circle K снизила цены на топливо на всех АЗС на пять центов за литр. Бензин с октановым числом 95 теперь стоит 1,899 евро за литр, а дизельное топливо сорта D – 1,899 евро за литр.
Компания Circle K снизила цены на топливо на всех АЗС
«Мировые цены на сырую нефть начали падать, что также позволяет розничным торговцам снижать цены. Сегодня на всех АЗС Circle K в Эстонии цены на топливо упали на пять центов», - сказал менеджер по формированию цен на моторное топливо Circle K Индрек Сасси.
При определении розничных цен на топливо Circle K отталкивается как от закупочных цен на топливо, так и от государственных налогов и местной конкуренции.
Circle K Eesti AS не покупает, не продает и не распространяет произведенные в России и Белоруссии бензин и дизель. Весь бензин и дизельное топливо Circle K Eesti AS напрямую покупает у нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Европейском союзе, поэтому поставки топлива не прерываются.
«Наш основной поставщик топлива, нефтеперерабатывающий завод Orlen в Литве, подтвердил, что начал закупать сырую нефть у Saudi Aramco», - сказал Индрек Сасси.