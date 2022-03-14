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Компания Circle K снизила цены на топливо на всех АЗС

rus.postimees.ee
Компания Circle K снизила цены на топливо на всех АЗС
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Топливная компания Circle K прекращает свою работу на российском рынке.
Топливная компания Circle K прекращает свою работу на российском рынке. Фото: Ain Liiva

Сегодня утром, 14 марта, фирма Circle K снизила цены на топливо на всех АЗС на пять центов за литр. Бензин с октановым числом 95 теперь стоит 1,899 евро за литр, а дизельное топливо сорта D – 1,899 евро за литр.

«Мировые цены на сырую нефть начали падать, что также позволяет розничным торговцам снижать цены. Сегодня на всех АЗС Circle K в Эстонии цены на топливо упали на пять центов», - сказал менеджер по формированию цен на моторное топливо Circle K Индрек Сасси.

При определении розничных цен на топливо Circle K отталкивается как от закупочных цен на топливо, так и от государственных налогов и местной конкуренции.

Circle K Eesti AS не покупает, не продает и не распространяет произведенные в России и Белоруссии бензин и дизель. Весь бензин и дизельное топливо Circle K Eesti AS напрямую покупает у нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Европейском союзе, поэтому поставки топлива не прерываются.

«Наш основной поставщик топлива, нефтеперерабатывающий завод Orlen в Литве, подтвердил, что начал закупать сырую нефть у Saudi Aramco», - сказал Индрек Сасси.

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