ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Пресс-конференция по безопасности Эстонии: новые инвестиции в оборону, новая помощь Украине

В пресс-конференции приняли участие командир Разведцентра Сил обороны полковник Марго Гросберг и глава Государственного центра оборонных инвестиций Магнус-Вальдемар Саар.

Полковник Марго Гросберг в своем кратком обзоре сообщил, что со времени пресс-конференции в пятницу войска РФ серьезных прорывов в Украине не добились, продолжались небольшие столкновения. Но в основном на киевском направлении после попытки войти в город 9 марта ситуация остается сравнительно спокойной. Войска РФ пополнили запасы горючего и боеприпасов. «Поскольку перерыв был относительно долгим, сейчас используется новый способ структурирования кампании», – уточнил Гросберг, добавив, что его ведомство наблюдает некую статическую активность на восточном берегу Днепра.

По словам Гросберга, вооруженные силы РФ продолжают пытаться модернизировать свои части, подводить к украинской границе дополнительные силы: «По крайней мере, заметны попытки стянуть их». Кроме того, Разведцентру стало известно, что переукомплектовка производится на военной базе России в Армении с намерением вывести оттуда некоторые силы.

«Если обычно предлагаются договоры на 2–3 года, то сейчас – одногодичные контракты для привлечения людей на службу и отправки в Украину».

Как отметил командующий Разведцентром, министр обороны РФ Шойгу сообщил, что в Сирии нашлись 6 000 добровольцев: «Это не значительная сила, – пояснил Гросберг. – У них наверняка есть опыт ведения боя в городском пространстве. Но это люди, которые говорят на другом языке и воюют иначе». Другое дело, считает полковник, попытки крупной вербовки в России: «Если обычно предлагаются договоры на 2–3 года, то сейчас – одногодичные контракты для привлечения людей на службу и отправки в Украину».

На вопрос, о чем свидетельствует такая активная вербовка, Гросберг ответил, что расценивает ее как признак, что план похода на Украину пошел вкривь и вкось: «Такие потери не были предусмотрены. Им нужны люди, чтобы закрепиться».

По поводу ситуации в Мариуполе глава Разведцентра дал неутешительный комментарий: «Мариуполь может быть взят. Его бомбят уже две недели. Но он имеет гарантированный запас оружия. У меня нет точной цифры, сколько людей оттуда ушло, но войска РФ наверняка приводят отговорки, что сейчас все, кто там остался, это бойцы сопротивления. Мариуполь – один из немногих городов, которые действительно реально взять».

Глава Государственного центра оборонных инвестиций Магнус-Вальдемар Саар рассказал о помощи Украине: «Эстония поддержала все запросы Украины, которые имела возможность собрать и привезти – это медицинское оборудование, гуманитарная помощь и военная поддержка. Всего мы отгрузили около 2000 тонн помощи». Все гуманитарные грузы добрались до Украины. В ближайшее время планируется отправка новых «пакетов» помощи, гуманитарной или военной.

Саар отдельно подчеркнул, что помощь Украине направляет не только его ведомство, но и частные предприятия.

По поводу инвестиций для обороны Эстонии Саар сообщил, что сумма дополнительных средств в общей сложности достигает 340 миллионов евро, которые в основном направлены на повышение стратегической устойчивости страны: «В ближайший месяц будем заключать контракты по боеприпасам дальнего действия. Когда речь идет о гособороне, значительного завышения цен или задержек с поставками оборудования нет».

Однако Саар упомянул ряд проблем с развитием инфраструктуры: «Сегодня мы работаем над поиском компромиссов со строителями».