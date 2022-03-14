Кадыров утверждает, что находится в Украине

Кадыров, которого международные неправительственные организации обвиняют в серьезных нарушениях прав человека в жестко контролируемой Чечне, разместил в своем телеграм-канале видео, в котором изучает планы с военными.

По словам самого Кадырова, видео было снято на аэродроме Гостомель под Киевом, который был захвачен российскими войсками в первые дни вторжения.

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