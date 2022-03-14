Пн, 14.03.2022
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Кадыров утверждает, что находится в Украине

BNS
Кадыров утверждает, что находится в Украине
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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров Фото: REUTERS/Chingis Kondarov/SCANPIX

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в понедельник, 14 марта, что он находится в Украине с российскими войсками.

Кадыров, которого международные неправительственные организации обвиняют в серьезных нарушениях прав человека в жестко контролируемой Чечне, разместил в своем телеграм-канале видео, в котором изучает планы с военными.

По словам самого Кадырова, видео было снято на аэродроме Гостомель под Киевом, который был захвачен российскими войсками в первые дни вторжения.

Информация не может быть проверена по независимым каналам.

В ролике Кадыров призвал украинские вооруженные силы сдаться, в противном случае он пригрозил различными последствиями.

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