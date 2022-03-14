Кая Каллас сообщила, что наступил долгожданный день: правительство готово отменить некоторые ковид-ограничения.
Этот день настал! Эстония отменяет требование о ковид-справке и некоторые другие ограничения
«Мы обещали, что коронавирусные ограничения в Эстонии не продлятся дольше, чем нужно. Мы установили цель, что как только в больницах ежедневное число новых ковид-больных будет в среднем меньше 25, то мы сразу отменим требования. Этот долгожданный день настал. Утренние данные показывают, что за последние десять дней в среднем 24,9 жителей Эстонии попадали в больницу в тяжелом состоянии из-за Covid-19. И хотя это большое число, с таким числом больных больницы могут продолжать свою работу, а мы можем отменить некоторые меры», - написала премьер-министр Кая Каллас в Facebook. Она добавила, что она созвала телефонное заседание правительства.
Начиная со вторника, 15 марта:
- Эстония отменяет требование ковид-справок, или сертификатов о вакцинации — теперь все люди могут посещать культурные и развлекательные мероприятия, места общественного питания и прочие места;
- Отменяется требование о закрытии развлекательных и прочих мест в 23:00.
Продолжают действовать следующие меры:
- Ношение масок в общественных местах;
- Рекомендация вакцинироваться основными и бустерными дозам - штамм "омикрон" заразный, вакцинация обеспечивает защиту от тяжелого течения болезни.
«Я знаю, что многие ждали этого решения и многое сделали для того, чтобы этот день настал как можно скорее. Спасибо всем вам! В наших руках то, сможем ли мы справиться без ограничительных мер», - добавила Каллас.