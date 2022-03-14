Спортсмены-лучники осуждают охоту с луком и стрелами в Эстонии

«Мы обрадовались тому, что эстонские спортсмены-лучники связались с нами и четко выразили свою позицию относительно убийства животных с помощью лука и стрел, - сказала Анни Дробет, руководитель рабочей группы организации Loomus по борьбе с охотой. – Они не хотят, чтобы их вид спорта ассоциировался с охотой с луком, что является жестоким развлечением и убийством животных ради забавы».

В Эстонии охота с луком на мелкую дичь разрешена с 2013 года, хотя против выступали все действующие в стране организации по защите животных. Теперь любители охоты с луком и стрелами хотят, чтобы охота с луком была разрешена и на более крупных животных, например, косуль.

Спортсмен-лучник с 50-летним стажем А. Алликвее, представитель пярнуского клуба лучников «Меэлис», сказал, что охота с луком и стрелами на косуль и другую крупную дичь немыслима.

«Животное получает травму от стрелы и обоснование, что через 50 метров оно упадет замертво, абсурдно, - комментирует специалист. – Раненые животные не могут найти покоя и бегут до тех пор, пока не умрут от полученной травмы. Очень тревожно, что животных хотят убивать ради забавы. Я и мои друзья-лучники, мастера спорта, профессионалы, которые десятилетиями занимались стрельбой из лука знаем, что есть отличные возможности для стрельбы из лука - по мишеням, на которых можно поместить изображение дичи. А те, кто желают узаконить стрельбу из лука, могли бы продемонстрировать свои умения на соревнованиях».

Loomus совместно с многими другими эстонскими организациями по защите природы и животных выступает категорически против расширения охоты с луком. 11 февраля организация вновь инициировала петицию для того, чтобы запретить этот вид охоты в стране. Под петицией подписались тысячи людей, кроме того, люди поддерживают начинание Loomus и в среде «Мне нравится помогать». К петиции примкнуло множество природоохранных организаций, например, «Зеленое движение Эстонии», Эстонский союз защиты животных, Эстонский союз диких животных, MTÜ Спасем леса Эстонии и т.д.