Эта неделя будет отмечена интенсивными полетами военной авиации

В период с 14 по 19 марта включительно будут производиться тренировочные полеты авиации, часть их которых будет проходить на малых высотах. В занятиях задействованы размещенные на авиабазе Эмари истребители F-16 миссии воздушной полиции НАТО ВВС Бельгии и летательные аппараты, участвующие в учениях Sabre Strike.

В рамках маневров полеты будут производится ежедневно с 08:00 до 18:00 в период с 14 по 16 марта включительно. Полеты на малых высотах, но не ниже 152 метров затронут центральную и восточную часть страны.

В учениях Sabre Strike задействованы истребители F-16 ВВС Польши и Бельгии, истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании, истребители Mirage M-2000 ВВС Франции и эстонские транспортные и учебно-тренировочные самолеты M28 и L-39.

Другие и не связанные с учениями полеты будут производится над центральными и восточными частями Эстонии: с 16 по 18 марта в промежутках с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00. В субботу, 19 марта, авиация будет летать в промежутке между 08:00 и 10:00. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.