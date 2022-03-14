За сутки прибавилось 925 зараженных, скончались шесть человек

По состоянию на утро 14 марта в больницах находится 631 пациент с коронавирусом. Из них 258 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 166 человек, или 64,3% не были вакцинированы, а 92, или 35,7% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,4 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 5,4 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 53 новые истории болезни, из которых в 25 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 25 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались шесть человек с коронавирусом: 43-летняя женщина, 49-летняя женщина, 81-летняя женщина, 82-летний мужчина, 92-летняя женщина и 94-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 146 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 169 невакцинированных в день.