«Папа, поверь» - это...

Это украинский сайт для тех, кто еще не смог открыть глаза своим родителям на правду. Подразумевается, что разговор с родными будет вестись не с глазу на глаз, а по телефону: «Позвони своим близким в Россию. Им врали 20 лет. Им тяжело и уже страшно. Помоги им, расскажи правду».

Тех, кто пойдет в этот нелегкий бой, предупреждают:

Одного разговора будет недостаточно. И после него вам нужно остаться в хороших отношениях. Выслушать, сохранить связь. Поговорите со своими близкими еще раз. И еще раз. Понижайте накал, сбивайте напряжение, не заходите на второй и третий круг, не зацикливайтесь. Вы говорите правду, вам не нужно нервничать.

На сайте несколько разделов, в каждом - по четыре-семь ответов на частые вопросы и аргументы тех, кто подвергся влиянию фейков. Далее - несколько примеров (все пункты - тут).

На Донбассе восемь лет происходил геноцид русских

Папа, геноцид - это действия, направленные на полное или частичное уничтожение какой-то группы людей: национальной, этнической, расовой или религиозной. Никаких доказательств таких действий Украины в адрес русскоговорящих Россия предоставить миру не смогла. И наблюдатели из ОБСЕ, кстати, тоже, а Россия входит в ОБСЕ. Если бы в Украине происходил геноцид, он не мог бы коснуться только Донбасса. Как ты знаешь, другие русскоговорящие города прожили все восемь лет абсолютно спокойно. Но именно на Донбассе, который пришла спасать Россия, погибало мирное население. Там есть Аллея ангелов - в память о наших погибших детях. И этих смертей не было бы без участия РФ.

А почему Украина вообще воевала на Донбассе?

ЛНР и ДНР - это территории Украины, которые Россия попыталась незаконно отделить, как уже сделала с Крымом. И все следующие восемь лет Россия поддерживала войну на Донбассе своим оружием, техникой, военными. Даже Скабеева в одном из последних эфиров заявила, что восемь лет назад Россия вторглась в Украину. И все эти годы Украина боролась и продолжает бороться за свои легитимные территории. Ваша власть и тогда использовала повод помощи, чтобы начать военные действия в Украине. Но пророссийские настроения части граждан Донбасса не давали России никакого права вторгаться. Например, Европа не захватывает Калининградскую область, Китай - Амурскую, а Япония - Сахалинскую.

Россия сейчас спасает Донбасс