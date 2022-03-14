В Сети появляется все больше специальных сайтов, которые помогают научить, как правильно разговаривать с теми, кто все еще отрицает войну в Украине и верит пропаганде. Один из таких сайтов называется «Папа, поверь», пишет RUS TVNET.
«Папа, поверь»: как объяснить родителям, что идет война
«Папа, поверь» - это...
Это украинский сайт для тех, кто еще не смог открыть глаза своим родителям на правду. Подразумевается, что разговор с родными будет вестись не с глазу на глаз, а по телефону: «Позвони своим близким в Россию. Им врали 20 лет. Им тяжело и уже страшно. Помоги им, расскажи правду».
Тех, кто пойдет в этот нелегкий бой, предупреждают:
Одного разговора будет недостаточно. И после него вам нужно остаться в хороших отношениях. Выслушать, сохранить связь. Поговорите со своими близкими еще раз. И еще раз. Понижайте накал, сбивайте напряжение, не заходите на второй и третий круг, не зацикливайтесь. Вы говорите правду, вам не нужно нервничать.
На сайте несколько разделов, в каждом - по четыре-семь ответов на частые вопросы и аргументы тех, кто подвергся влиянию фейков. Далее - несколько примеров (все пункты - тут).
На Донбассе восемь лет происходил геноцид русских
Папа, геноцид - это действия, направленные на полное или частичное уничтожение какой-то группы людей: национальной, этнической, расовой или религиозной. Никаких доказательств таких действий Украины в адрес русскоговорящих Россия предоставить миру не смогла. И наблюдатели из ОБСЕ, кстати, тоже, а Россия входит в ОБСЕ. Если бы в Украине происходил геноцид, он не мог бы коснуться только Донбасса. Как ты знаешь, другие русскоговорящие города прожили все восемь лет абсолютно спокойно. Но именно на Донбассе, который пришла спасать Россия, погибало мирное население. Там есть Аллея ангелов - в память о наших погибших детях. И этих смертей не было бы без участия РФ.
А почему Украина вообще воевала на Донбассе?
ЛНР и ДНР - это территории Украины, которые Россия попыталась незаконно отделить, как уже сделала с Крымом. И все следующие восемь лет Россия поддерживала войну на Донбассе своим оружием, техникой, военными. Даже Скабеева в одном из последних эфиров заявила, что восемь лет назад Россия вторглась в Украину. И все эти годы Украина боролась и продолжает бороться за свои легитимные территории. Ваша власть и тогда использовала повод помощи, чтобы начать военные действия в Украине. Но пророссийские настроения части граждан Донбасса не давали России никакого права вторгаться. Например, Европа не захватывает Калининградскую область, Китай - Амурскую, а Япония - Сахалинскую.
Россия сейчас спасает Донбасс
Российская армия сейчас никак не помогает мирным жителям Донбасса, а пытается прорваться вглубь страны и захватить Киев. Донбасс продолжает жить под еще более страшными обстрелами, и его мирными жителями никто не занимается с российской стороны. А требования Путина на переговорах касаются не помощи Донбассу, а влияния на всю Украину, ее государственные границы, ее власть. Спасение кого-то в чужой стране - это всего лишь прикрытие, чтобы ворваться в эту страну и делать что угодно. И Россия действует по такой схеме не первый раз.
Это не война, а спецоперация
Одна страна пересекла границы другой, обстреливает и захватывает города, убивает и военных, и мирных граждан. Это именно война. Власти России боятся этого громкого слова, потому что «спецоперация» звучит проще, приятнее и не так страшно для русского народа. Но это всего лишь способ манипулировать вами и вашими чувствами.
Украинцы умоляли Путина защитить их от нацизма
Если это так, то почему сегодня украинцы не бегут в Россию? Ты можешь почитать в любых независимых источниках, что миллион беженцев из Украины сейчас находится в Молдавии, Польше, Румынии и других странах. Если это спецоперация по спасению, то спасенное мирное население оставалось бы в своих городах или перебиралось в Россию.
Вам постоянно врут!
В нашей стране есть политическая оппозиция, независимые СМИ и свобода слова. А в России сейчас ввели уголовную ответственность за неподдержку войны. Ваша оппозиция убита или посажена в тюрьму, запрещено выражать даже безобидное мнение, соцсети отключены, а независимые СМИ уничтожены. Почему, зная это, ты считаешь, что врут нам?
Ваш президент - нацист/ненавидит Россию
Наш президент из украинско-еврейской семьи, три его родственника - жертвы Холокоста, а родной дед прошел войну. Кстати, Зеленский из русскоязычного города - Кривого Рога. Всю жизнь говорил на русском, работал с россиянами, а когда стал президентом, то рассказывал, что берет уроки украинского языка. И за него проголосовало 74%, хотя баллотировались и более националистичные кандидаты. До войны Зеленский иногда переходил в интервью на русский - видно, что это более привычный ему язык.
Если бы Россия не пришла, пришло бы НАТО
Украина не входит в НАТО и даже не была близка к тому, чтобы стать членом альянса. У НАТО не было никаких оснований приходить в Украину. Но теперь война Путина действительно пугает соседние страны и может только поспособствовать расширению НАТО. Например, нейтральные финны уже поднимают этот вопрос. То есть если Путин боролся с НАТО, то он сделал только хуже.
Если бы Россия не пришла, то на Россию напали бы
На обладателей ядерного оружия не нападают - таких стран-суицидников просто нет. В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия, а Россия и ряд стран подписали гарантии нашей территориальной безопасности. В 2014 году именно Россия нарушила эти договоренности. Сейчас нет ни одного доказательства, что вашей стране что-то грозило, тем более - с территории Украины, которая даже не входит в НАТО.
Я не верю никому! Идет информационная война
Я согласен (согласна), что докопаться до истины бывает сложно. Ты можешь начать с маленьких, самых очевидных шагов. Например, можно ли доверять государственным СМИ, если они полностью подконтрольны правящей партии? С самого начала они заявляли, что российская армия не несет потерь, но так же не бывает в военных действиях. Отбрось то, чему точно нельзя верить. Посмотри видео и фото в зарубежных источниках - не российских, не украинских. В конце концов, у тебя есть я. Я - глаза и уши этой войны для тебя. Зачем мне обманывать тебя?
Один из разделов называется «ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ». Вот его пункты:
- звонить, чтобы выплеснуть обиду и злость;
- говорить «Как можно не понимать?»;
- навязывать, давить, говорить резко;
- зацикливаться и повторяться;
- поддаваться эмоциям;
- заканчивать разговор радикально.