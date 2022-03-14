Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) дало оценку происходящему на Чернобыльской атомной электростанции. Есть положительные моменты, но в целом ситуация на АЭС вызывает опасения специалистов.
МАГАТЭ: персонал Чернобыльской АЭС измотан, это угрожает безопасности
По данным МАГАТЭ, 211 человек технического состава и сотрудников службы охраны АЭС работают без смены уже более трех недель. Они приступили к работе за день до того, как российские войска вошли на территорию объекта (это было 24 февраля).
Работа диспетчеров на АЭС требует высочайшей концетрации и большого напряжения сил, поэтому обычно сотрудники работают посменно и регулярно меняются. Сейчас этот порядок нарушен.
Из-за сильной физической и психологической усталости сотрудники больше не проводят ремонт и техническое обслуживание оборудования, связанного с безопасностью.
У регулирующего органа нет прямой связи с персоналом, но он получает информацию от руководства АЭС, находящегося за пределами площадки.
Генеральный директор Гросси заявил, что "в связи с ухудшающейся ситуацией, в которой оказался персонал на объекте, — в сочетании с остающимися нерешенными проблемами со связью с объектом, а также решенной в настоящее время проблемой электроснабжения — все актуальнее становится инициатива МАГАТЭ по обеспечению безопасности и физической безопасности атомных электростанций Украины".