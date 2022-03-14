МАГАТЭ: персонал Чернобыльской АЭС измотан, это угрожает безопасности

По данным МАГАТЭ, 211 человек технического состава и сотрудников службы охраны АЭС работают без смены уже более трех недель. Они приступили к работе за день до того, как российские войска вошли на территорию объекта (это было 24 февраля).

Работа диспетчеров на АЭС требует высочайшей концетрации и большого напряжения сил, поэтому обычно сотрудники работают посменно и регулярно меняются. Сейчас этот порядок нарушен.

Из-за сильной физической и психологической усталости сотрудники больше не проводят ремонт и техническое обслуживание оборудования, связанного с безопасностью.

У регулирующего органа нет прямой связи с персоналом, но он получает информацию от руководства АЭС, находящегося за пределами площадки.