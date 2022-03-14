Президент Карис школьникам: «Если бы я мог, то первое, что б я сделал — остановил войну»

Обращаясь к школьникам, Алар Карис отметил, что у каждого из нас есть свой родной язык и его нужно и важно сохранять: «Конечно, маленькие народы боятся, что их язык исчезнет, поэтому нам приятно, когда как можно больше людей им владеет». Но, отметил глава государства, он никоим образом не опасается, что эстонский язык может исчезнуть — это просто невозможно.

Президент отметил, что хотелось бы говорить о радостных вещах, но обстановка в мире сейчас заставляет беспокоиться: идет война, в которой гибнут мирные люди: «Я хочу подчеркнуть, что войны развязывают политики, которые преследуют свои дурные цели, а страдать приходится обычным людям». Очень больно и страшно видеть кадры разбомбленных больниц: «У меня трое детей и пятеро внуков, мне страшно представить, чтобы они оказались в такой ситуации».

Карис напомнил, что из Украины сейчас бегут сотни тысяч беженцев: «Эстония тоже распахнула свои объятья для этих несчастных людей и постарается помочь всем, чем сможет». Он обратил внимание и на то, что дети, которые были вынуждены бежать из своих домов, возможно, придут и в русские школы: «Эти дети могут прийти и в ваши классы. Помогите им», - сказал президент.

А вот сами дети вопросов о войне не задавали, их интересовало то, что происходит дома. Например, когда зарплаты будут расти в том же темпе, что и цены на продуктовую корзину и энергию? «Это вопрос, скорее, к премьер-министру. Но я считаю, что нужно создавать рабочие места с высокими зарплатами, при которых гонка цен не наносит такой сильный удар по кошельку», - ответил президент.

Спросили школьники о том, как Карис относится к решению Тартуского университета не принимать студентов из России и Беларуси. «Я уже отвечал на этот вопрос, но уточню, я считаю это решение непродуманным и противоречивым», - сказал Алар Карис. Он отметил, что среди граждан России представлены разные народы. Ребята из России и Беларуси уже сейчас учатся в вузе - и это осознанный выбор получения европейского образования. Президент уточнил, что влиять на решения руководства вузов он не имеет права, но очень надеется, что оно будет пересмотрено, тем более, что другие высшие учебные заведения от таких ограничений воздержались.