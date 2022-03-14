РПЦ в Амстердаме заявила о разрыве с Московским патриархатом

«Священнослужители единогласно заявили, что больше не могут функционировать в составе Московского патриархата и обеспечивать духовно безопасную среду для наших верующих», – передает сообщение церкви «Настоящее время».

Приходской совет решил поддержать этот шаг духовенства и предлагает прихожанам поступить так же. Общее собрание назначено на 26 марта.

В РПЦ Амстердама уточнили, что до этого момента богослужения в храме проводиться не будут – «не только с целью безопасности, но и из пасторских соображений». Духовенство подчеркивает, что в этой сложной ситуации они не могут искренне молиться.

«Это решение является чрезвычайно болезненным и трудным для всех заинтересованных сторон», – подчеркивается в сообщении.

После вторжения российской армии в Украину предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий выступил с обращением, в котором назвал развязанную войну «братоубийственной» и призвал верующих «к усиленной покаянной молитве за Украину, за наше войско и наш народ». За этим последовало решение ряда епархий УПЦ прекратить поминать на богослужениях патриарха Кирилла.

Заявление по поводу войны сделал и папа римский Франциск. «В Украине текут реки крови и слез. Это не просто военная операция, а война, которая несет смерть, разрушения и нищету», – сказал папа римский. Понтифик призвал к возобновлению переговоров. «В этой измученной стране с каждым часом растет необходимость в гуманитарной поддержке. Война – это безумие. Пожалуйста, остановитесь», – сказал он.