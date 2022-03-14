Разведка Эстонии: усилия ВС РФ сосредоточены на удержании и зачистке уже оккупированной территории

Общая информация:

В течение последних суток значительных изменений в обстановке не замечено, вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают попытки охватывать нескольких важных городов Украины. Ударные группировки российских войск проводят перегруппировку и накапливают большие запасы топлива и боеприпасов.

ВС РФ не только пытаются улучшить ситуацию со снабжением своих войск, но и предпринимают усилия для нарушения коммуникаций противостоящих им сил. Российские войска вынуждены тратить ресурсы на защиту растянутых линий снабжения от диверсий и локальных атак вооруженных сил Украины (ВСУ). ВС РФ продолжают изматывать украинские войска и гражданское население артиллерийскими ударами.

На различных направлениях российские войска или остановились или же продвигаются вперед медленно – это обстоятельство объясняется как ужесточившимся сопротивлением ВСУ, так и подготовкой ВС РФ к новому наступлению. При этом российские войска продолжают наносить ракетные удары с земли и воздуха с прежней интенсивностью, значительная часть которых обеспечивается с территории Республики Беларусь (РБ) в расчете на то, что ВСУ не предпримут ответных действий и не нанесут превентивных ударов по Белоруссии.

РФ продолжает пытаться доукомплектовать войска недостающим личным составом для продолжения наступления. Как уже сообщалось ранее, производится интенсивный набор людей в вооруженные силы, а также в так называемые частные военные компании и подразделения сепаратистов.

Вдобавок РФ пытается привлечь к участию в боевых действиях людей с Ближнего Востока о чем, например, сообщил министр обороны Шойгу – якобы им удалось найти целых 16 000 добровольцев.

ВС РФ проводят кампанию, в рамках которой предлагается заключить одногодичный контракт, в то время как ранее минимальный срок действия договора составлял два года. Вероятнее всего, все вышеперечисленное говорит о проблеме нехватки личного состава.

Оперативные направления:

Значительных изменений в обстановке ни на одном из направлений не наблюдается. Усилия ВС РФ сосредоточены на удержании и зачистке уже оккупированной территории.

Активные боевые действия продолжались на юго-западе Украины в окрестностях Николаева и предместьях Изюма на востоке страны. Помимо этого, подразделения сепаратистов предприняли попытки наступления на села, находящиеся между Донецком и Мариуполем.

Тем не менее, упомянутые боестолкновения носили локальный характер, скорее всего, в них не участвовали подразделения крупнее батальона. Большие соединения не могут развернуться в боевые порядки, поскольку погода размягчила почву, из-за чего обширные открытые пространства и поля стали непригодными для совершения обходных маневров.