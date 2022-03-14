Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал жёсткие слова норвежца Йоханнеса Клебо, который призывал отстранить россиян от международных соревнований, сообщает "Чемпионат".
Большунов — о призывах Клебо отстранить россиян: думал, что он будет трезво всё оценивать
«Я думал, что Клебо будет трезво ситуацию оценивать. Но, возможно, на него надавили, чтобы он так говорил. Как буду теперь к нему относиться, когда в следующий раз вместе выйдем на старт? Я надеюсь, что мы ещё будем вместе на старт выходить. Надеюсь, что ситуация в мире улучшится и всё будет нормально. Пропала ли мотивация? Наоборот, стала ещё лучше», — сказал Большунов в «ТикТоке» Ивана Докукина.
Российских и белорусских лыжников отстранили от соревнований после начала военной спецоперации Москвы. Изначально ожидалось, что российским спортсменам дадут выступать в нейтральном статусе. Но затем норвежцы сообщили, что не допустят россиян до этапов Кубка мира, которые пройдут в стране. После этого Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила полностью отстранить их.