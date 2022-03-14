Финансовая комиссия поддержала освобождение помощи Украине от подоходного налога

Законопроект призван ввести в строительном секторе обязательную регистрацию цепочки найма на работу и времени, проведенного на строительной площадке. Основным обязанным лицом является главный подрядчик. Он обязан идентифицировать субподрядчика, а также, опираясь на предварительно заполненную на сайте Налогово-таможенного департамента информацию, подтвердить объем строительных работ, в отношении которых действует требование об отчетности, и представить данные о заказчике строительных работ.

Председатель комиссии Андрей Коробейник пояснил, что комиссия решила дополнить законопроект поправками к Закону о подоходном налоге. Поправки позволят без уплаты налога делать пожертвования в помощь Украине посредством прописанных в законе объединений. Этот вопрос крайне актуален и нуждается в скорейшем решении, чтобы создать наилучшие возможности оказания помощи людям в Украине в условиях войны.

«Согласно законопроекту, пожертвования и подарки, сделанные юридическими лицами-резидентами в целях сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины, а также предоставления и организации целевой гуманитарной помощи, будут освобождены от подоходного налога до 31 декабря 2022 года», – отметил Коробейник.

Он добавил, что в качестве посредников для передачи пожертвований в законопроекте прописаны конкретные объединения: MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo, Украинский культурный центр, Riigikaitse Edendamise Sihtasutus, Красный Крест Эстонии, Союз спасателей и Таллиннский Ваналиннаский Ротари клуб. Подарки и пожертвования, совершаемые этим организациям на конкретные цели, освобождаются от налога, так как скоординированная и целенаправленная деятельность позволит максимально эффективно донести помощь до получателей.

Комиссия рассмотрела предложения, поступившие от Торгово-промышленной палаты, Ассоциации малых и средних предпринимателей Эстонии и Министерства финансов, а также представленный фракцией «Отечество» законопроект. Все инициативы по оказанию помощи Украине ставят перед собой одну цель, но несколько отличаются с точки зрения технического исполнения и охвата.

Заместитель председателя комиссии Айвар Кокк отметил, что ограничение круга объединений позволит Налогово-таможенному департаменту проверять целесообразное применение пожертвований без значительного увеличения административной нагрузки. «Согласно действующему Закону о подоходном налоге, если юридическое лицо хочет сделать в поддержку Украины подарок или пожертвование, превышающее предельный размер, то сделать это без уплаты подоходного налога – невозможно», – пояснил Кокк. Он добавил, что поправка распространяется только на пожертвования и подарки в пользу Украины. Принимая во внимание ситуацию на момент составления законопроекта, расширять круг государств, получающих помощь, нет необходимости.

Поправка необходима, так как в соответствии с действующим Законом о подоходном налоге может возникнуть ситуация, в которой юридическое лицо будет обязано выплатить государству налог за сделанные подарки или пожертвования. Это связано с тем, что согласно части 2 статьи 49 Закона о подоходном налоге, подарки и пожертвования, сделанные объединениям, включенным в список некоммерческих объединений, целевых фондов и религиозных объединений, имеющих льготы на подоходный налог, не облагаются налогом лишь в случае, если их сумма не превышает 3 % от суммы облагаемых социальным налогом выплат или 10 % от прибыли налогоплательщика за последний год.