Пн, 14.03.2022
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Эстония отправила Украине почти 2000 тонн помощи

BNS
Эстония отправила Украине почти 2000 тонн помощи
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

По словам руководителя Центра оборонных инвестиций Магнуса-Вальдемара Саара, Эстония отправила Украине почти 2000 тонн помощи. В ближайшее время планируется направить в Украину больше медицинской помощи и вооружения.

«Эстония поддержала Украину всем, о чем Украина просила и что мы можем предоставить», — сказал Саар на состоявшемся в понедельник брифинге по национальной обороне, добавив, что очень большая часть помощи — военная, но была передана также медицинская и гуманитарная помощь. 

«Мы отправили в Украину помощи объемом почти 2000 тонн, в основном всё прибыло в места назначения», — сказал Саар, по словам которого Эстония ищет и новые способы отправки помощи.

Большая часть из 340 млн евро, дополнительно выделенных на национальную оборону непосредственно перед войной в Украине, потрачена на расходные средства и боеприпасы, большая часть суммы уже распределена по контрактам на поставки. «В ближайший месяц будем заключать контракты по боеприпасам дальнего действия», — сказал Саар.

По словам главы Центра оборонных инвестиций, на данный момент не заметно, чтобы были большие трудности с поставками при закупке оружия или большой рост цен. «Не исключено, что это произойдет в ближайшее время. Однако у нас много проблем в развитии инфраструктуры — металлургической и сопутствующей — сегодня мы работаем над поиском компромиссов со строителями», — сказал Саар.

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