Эстония отправила Украине почти 2000 тонн помощи

«Эстония поддержала Украину всем, о чем Украина просила и что мы можем предоставить», — сказал Саар на состоявшемся в понедельник брифинге по национальной обороне, добавив, что очень большая часть помощи — военная, но была передана также медицинская и гуманитарная помощь.

«Мы отправили в Украину помощи объемом почти 2000 тонн, в основном всё прибыло в места назначения», — сказал Саар, по словам которого Эстония ищет и новые способы отправки помощи.

Большая часть из 340 млн евро, дополнительно выделенных на национальную оборону непосредственно перед войной в Украине, потрачена на расходные средства и боеприпасы, большая часть суммы уже распределена по контрактам на поставки. «В ближайший месяц будем заключать контракты по боеприпасам дальнего действия», — сказал Саар.