Алар Карис - Rus.Postimees: эта война - не вина русских или украинцев, тем более, русских, которые живут здесь

- Чувствуете ли вы межнациональную напряженность?

- Эта напряженность, конечно, есть, и мы должны смотреть, чтобы она не усугублялась в нынешней ситуации. В этом есть и моя роль: я стараюсь разговаривать с людьми и делиться теми знаниями, которые у меня есть. И эти походы в школы предназначены для того, чтобы объяснить, что я думаю, поделиться фоновой информацией. Конечно, количество беженцев увеличивается, и эта напряженность неизбежно будет расти. И, возможно, даже не между людьми разных национальностей, а внутри самого народа, если мы не сможем организовать нормально их прием.

- Есть и другая сторона: сейчас люди начинают говорить о том, почему государство в течение многих лет не могло решить определенные вопросы, а для беженцев решения находятся мгновенно: виды на жительство в течение нескольких дней, социальная защита, рабочие места. Эту напряженность как снимать?

- Все эти решения являются временными. Но это может помочь обратить внимание на то, что у нас, возможно, не было сделано до сих пор. С помощью этого мы сможем решить собственные накопившиеся проблемы — посмотрим им в лицо. С одной стороны, есть то, что нужно решать сразу и быстро предлагать людям помощь. С другой стороны, есть возможность разобраться, как лучше решать проблемы людей, которые живут здесь давно.

- Но как сейчас объяснить людям, что проблемы тех, кто сейчас бежит от войны, намного острее и важнее, чем у тех, у кого есть трудности, но они хотя бы могут жить у себя дома?

- Конечно, своя проблема ближе и острее. Но сейчас едут тысячи и тысячи людей, которым мы должны быстро помочь. Мы не можем оставить их на улице. Параллельно нужно смотреть, чтобы удержать на плаву рынок труда. Все это очень новые проблемы, которым нужно заниматься.

- На прошлой неделе министр юстиции Марис Лаури побывала в Нарве и местные жители говорили, что не чувствуют себя в безопасности: дома все понятно, но люди боятся отпускать детей в Таллинн, где они, возможно, могут подвергнуться нападениям за русский язык. Как объяснить, что бояться нечего и, если мы сами не будем нагнетать, то напряженность не будет усугубляться?

- Тут большого выбора возможностей нет, нужно просто говорить. Привлекать молодых людей, которые, возможно, находятся в другом информационном пространстве. Говорилось о российских и белорусских студентах в Тартуском университете, возможно, и они могли бы многое объяснить. Но другой возможности тут нет, кроме как говорить и объяснять, уменьшать какие-то страхи: никто в Эстонии, вне зависимости от национальности или цвета паспорта не должен ничего бояться. Те, кто сейчас живет в Эстонии, могут чувствовать себя в полной безопасности.