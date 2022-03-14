Не все граждане Эстонии, находящиеся в Украине, спешат домой

«В Украине осталось 46 граждан, которые проинформировали нас о своем пребывании в стране, 28 из них заявили, что не спешат покидать страну, следят за ситуацией и ждут удобного момента для выезда, 18 человек хотят покинуть страну как можно скорее», - передает министерство.

Министерство иностранных дел оперативно информирует людей о возможностях выезда посредством сообщений, писем или звонков.

Министерство просит всех граждан Эстонии, которые находятся в Украине и хотят уехать, уведомить об этом Министерство иностранных дел Эстонии и по возможности постоянно следить за своей электронной почтой и входящими звонками. Поскольку ситуация и возможности покинуть страну появляются и меняются очень быстро, министерство не может давать информацию заранее.

«Граждан Эстонии, находящихся в Украине, просим как можно скорее покинуть страну и вернуться в Эстонию. В связи с военными действиями России рекомендуем полностью избегать поездок в Украину. Если кто-то все же решил поехать в Украину, то возможности помощи министерства иностранных дел ограничены», - сообщает министерство.