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Олимпиада по русскому как иностранному состоится – в отличие от Тотального диктанта

Олеся Лагашина
Олимпиада по русскому как иностранному состоится – в отличие от Тотального диктанта
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Участники прошли длинный путь и потратили много сил, чтобы подготовиться к итоговому туру Олимпиады.
Участники прошли длинный путь и потратили много сил, чтобы подготовиться к итоговому туру Олимпиады. Фото: Shutterstock

Завтра, 15 марта, в Таллиннском университете пройдет очередная республиканская Олимпиада по русскому языку как иностранному. Вопреки опасениям организаторов отказываться от участия эстонские школьники не стали.

«Честно говоря, некоторые опасения были. Но когда мы 6 марта разослали письмо-приглашение тем, кто прошел в заключительный тур, и практически сразу стали получать положительные ответы, опасения рассеялись», - признается организатор Олимпиады, доцент Института гуманитарных наук Таллиннского университета Наталия Чуйкина.

Наталия Чуйкина.
Наталия Чуйкина. Фото: ttv
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