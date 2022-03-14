Завтра, 15 марта, в Таллиннском университете пройдет очередная республиканская Олимпиада по русскому языку как иностранному. Вопреки опасениям организаторов отказываться от участия эстонские школьники не стали.
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Олимпиада по русскому как иностранному состоится – в отличие от Тотального диктанта
Олимпиада по русскому как иностранному состоится – в отличие от Тотального диктанта
«Честно говоря, некоторые опасения были. Но когда мы 6 марта разослали письмо-приглашение тем, кто прошел в заключительный тур, и практически сразу стали получать положительные ответы, опасения рассеялись», - признается организатор Олимпиады, доцент Института гуманитарных наук Таллиннского университета Наталия Чуйкина.
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