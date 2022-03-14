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Piletilevi прекращает свою деятельность в Белоруссии

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Piletilevi прекращает свою деятельность в Белоруссии
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Билет Piletilevi.
Билет Piletilevi. Фото: Dmitri Kotjuh

Канал продажи билетов Piletilevi прекращает свою деятельность в Белоруссии, поддерживающей военное нападение на Украину.

По словам руководителя Piletilevi Grupp Свена Нуутманна, акционеры Piletilevi решили прекратить все инвестиции в Белоруссию сразу после начала агрессии со стороны российских войск. «Для нас совершенно немыслимо работать в стране, которая однозначно поддерживает атаку на Украину», - отметил Нуутманн, добавив, что в течение последних недель он занимался деталями закрытия бизнеса в Белоруссии.

Помимо продажи билетов, Piletilevi Groupp также предлагает маркетинговые и консультационные услуги организаторам мероприятий.

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